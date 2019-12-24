В Киеве закрывали метро «Майдан Незалежности» из-за сообщения о минировании

В Киеве 24 декабря закрывали станцию метро «Майдан Незалежности» и переходы на «Крещатик» из-за звонка о минировании, сообщила в Facebook пресс-служба столичного метрополитена.

«Станция «Майдан Незалежности» плюс пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании», – сказано в сообщении.

Увага!Станцію «Майдан Незалежності» + пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. Posted by КП "Київський метрополітен" on Teisipäev, 24. detsember 2019

Спустя некоторое время станцию открыли.

«Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме», – проинформировали в пресс-службе.

Увага! Станцію «Майдан Незалежності» + пересадку відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі! Posted by КП "Київський метрополітен" on Teisipäev, 24. detsember 2019

За 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество уголовных производств из-за ложных сообщений о минировании – 1552, сообщали в Генпрокуратуре Украины.

Кабинет Министров Украины на заседании 18 декабря инициировал усиление ответственности за заведомо ложные сообщения о минировании. Соответствующий законопроект подадут в Верховную Раду.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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