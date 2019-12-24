Президента Бразилии госпитализировали после падения

24.12.2019, 14:18, Новости дня

Президента Бразилии Жаира Болсонару 23 декабря госпитализировали после падения в президентской резиденции. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на офис президента.

Болсонару якобы подскользнулся в ванной и ударился головой. Его доставили в госпиталь вооруженных сил в столице Бразилии, где медики осмотрели голову президента, однако проблем не обнаружили. 

Больше никаких подробностей в офисе президента не сообщили.

Агентство пишет, что в декабре Болсонару просил своих консультантов сократить ему повестку до конца года из-за того, что он «испытывает крайнюю усталость». 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В минувший понедельник 32-летняя Блейк Лайвли поделилась на своей странице в Instagram фотографиями с визита в музей мороженого в Нью-Йорке. Вместе с супругом, 43-летним актером Райаном Рейнольдсом, они прошлись по залам, окрашенным в розовые тона и богатым на декорации в виде шариков мороженого. Также во время экскурсии влюбленные сфотографировались на память с основателем необычного музея […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика