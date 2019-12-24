Мнение: Смешные, трогательные и редкие фото знаменитых советских артистов

Друзья, давайте вместе вспомним на несколько минут этих людей и то время… Пусть на сердце сделается теплее!

Евгений Евстигнеев:

Евгений Моргунов:

Евгений Леонов:

Шерлок Холмс и доктор Ватсон без грима:

Обыкновенное чудо – «Волшебник» и «жена Волшебника»:

Знаменитый кадр в необычном ракурсе (фото со съёмок):

Цветное фото со съёмок чёрно-белого фильма:

За автографом к хоккеисту… Кадр, не вошедший в фильм:

Одесса. «Золотой телёнок». Леонид Куравлёв, режиссёр фильма Михаил Швейцер, его жена Софья Милькина, Сергей Юрский и Николай Боярский:

Александр Абдулов, режиссёр Роман Балаян и Олег Янковский на съёмках «Полётов во сне и наяву»:

Как молоды мы были… Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов:

Борис Сичкин (Буба Касторский) и Ефим Березин (Тарапунька) – во втором ряду, Юрий Тимошенко (Штепсель) – в первом посередине:

Маргарита Терехова и Фаина Раневская:

Александр Ширвиндт и Андрей Миронов:

Николай Караченцов и Людмила Поргина с сыном:

Юрий Никулин с сыном:

«Летс твист эгейн… лайк ви дид ласт саммер!» Людмила Гурченко, Муслим Магомаев и Полад Бюльбюль-оглы:

https://zen.yandex.ru/media/lu…

Источник: Конт

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