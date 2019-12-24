Мнение: Смешные, трогательные и редкие фото знаменитых советских артистов

Друзья, давайте вместе вспомним на несколько минут этих людей и то время… Пусть на сердце сделается теплее!
Евгений Евстигнеев:
Евгений Моргунов:
Евгений Леонов:
Шерлок Холмс и доктор Ватсон без грима:
Обыкновенное чудо – «Волшебник» и «жена Волшебника»:
Знаменитый кадр в необычном ракурсе (фото со съёмок):
Цветное фото со съёмок чёрно-белого фильма:
За автографом к хоккеисту… Кадр, не вошедший в фильм:
Одесса. «Золотой телёнок». Леонид Куравлёв, режиссёр фильма Михаил Швейцер, его жена Софья Милькина, Сергей Юрский и Николай Боярский:
Александр Абдулов, режиссёр Роман Балаян и Олег Янковский на съёмках «Полётов во сне и наяву»:
Как молоды мы были… Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов:
Борис Сичкин (Буба Касторский) и Ефим Березин (Тарапунька) – во втором ряду, Юрий Тимошенко (Штепсель) – в первом посередине:
Маргарита Терехова и Фаина Раневская:
Александр Ширвиндт и Андрей Миронов:
Николай Караченцов и Людмила Поргина с сыном:
Юрий Никулин с сыном:
«Летс твист эгейн… лайк ви дид ласт саммер!» Людмила Гурченко, Муслим Магомаев и Полад Бюльбюль-оглы:
https://zen.yandex.ru/media/lu…
Источник: Конт
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