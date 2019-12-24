Мнение: «Технологическая амнезия»: оба американских корабля провалили испытания

Многоразовый корабль SpaceX Crew Dragon на испытательном стенде. Фото: SpaceX

Неудачи преследуют американские попытки вернуться к пилотируемой космонавтике. Ранее при наземных испытаниях беспилотной капсулы корабля Crew Dragon от компании SpaceX произошел ее взрыв, что серьезно затормозило сроки реализации проекта. Накануне из-за проблем с автоматикой, о чем мы подробно рассказывали ранее, безуспешно завершил свою миссию к МКС корабль Starliner корпорации Boeing. Пропустив целевую орбиту и потратив слишком много топлива, тот был вынужден досрочно вернуться на Землю, приземлившись в штате Нью-Мексико.

Проекты SpaceX и Boeing представляют собой реальную и прямую угрозу российским «Союзам». Американские корабли способны принять на борт в два с лишним раза больше членов экипажа, чем состарившийся тесноватый отечественный ветеран космоса. Кроме того, заполучив два собственных пилотируемых аппарата, НАСА сможет отказаться от услуг «Роскосмоса» по доставке астронавтов к МКС, о чем мы рассказывали ранее. Напомним, стоимость одного билета составляет в настоящее время 80 миллионов долларов, что будет ощутимой потерей для госкорпорации.

С какими же проблемами столкнулись американцы, что продолжают сохранять актуальность наших «Союзов»?

По идее, у США уже имеются серьезная научно-техническая база и опыт собственной пилотируемой космонавтики. С тех пор прогресс шагнул далеко вперед, появились новые технологии, материалы. Почему просто не возродить былое, еще и улучшив его? Оказывается, все куда сложнее.

За прошедшие полвека и в США, и у нас поменялась инженерная школа, ее подходы к решению технических задач, уже нет тех людей, которые реализовывали эти передовые для своего времени проекты. Может показаться невероятным, но многие важнейшие данные разработчики держали в своих головах. Например, в девяностые годы НАСА планировалось направить на Марс миссию Mars Pathfinder и планировало использовать наработки прежней программы «Викинг-1» и «Викинг-2». Выяснилось, что в архивах сохранилась далеко не вся информация. Пришлось восстанавливать данные, обращаясь к ветеранам американской космической отрасли.

Уже появились устойчивые термины «технологическая амнезия» и «инженерная археология», что свидетельствует о системности проблемы. Со времен программы «Аполлон» прошло несколько десятилетий. США сперва перешли к Space Shuttle, а потом отказались от них в пользу российских «Союзов». Компетенции и опыт во многом утеряны, воссоздание технологий идет с серьезными трудностями. Попытки перенести прежние технические решения на современные задачи сталкиваются со множеством неожиданных препонов.

Разумеется, рано или поздно американцы свои проблемы все же решат. Но до тех пор наши «Союзы» остаются надежной и проверенной «рабочей лошадкой».

Автор: Сергей Маржецкий

Статья на «Репортере» https://topcor.ru/12465-tehnol…

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Источник: Конт

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