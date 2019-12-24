Мнение: Лукашенко даст интервью Венедиктову – какие вопросы подготовили слушатели «Эха Москвы» для Президента Беларуси?

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов 24 декабря берет большое интервью у президента Беларуси. Во время подготовки журналист внимательно изучил около двух тысяч вопросов, которые прислали ему читатели и слушатели. И выбрал лучшие. А также объяснил, зачем ему вообще понадобилось интервью с белорусским лидером.
«Если говорить о последних встречах Лукашенко и Путина, то в российских медиа Лукашенко выглядит капризным человеком. И я не помню большого интервью российскому медиа. Собственно, чтобы показать настоящего президента, чтобы он мог изложить позицию для российских читателей и пользователей», ― рассказал Венедиктов телеканалу «Беларусь-1».
Российский журналист не сомневается, что по всем спорным интеграционным вопросам Лукашенко и Путину удастся договориться.
«Я знаю, что наш президент готов к дополнительному разговору с вашим президентом. Еще, возможно, до Нового года. Слушайте, уж если с Украиной договорились, то с Беларусью как-нибудь договорятся. Лидеры договорятся», ― добавил Венедиктов.
Есть у главреда «Эхо Москвы» и личный вопрос к Александру Лукашенко. Венедиктов планирует пообщаться не только как журналист с президентом, но и как «отец с отцом». Об этом он рассказал в комментарии телеканалу ОНТ.
«Я про Колю хочу спросить. У меня сыну 19 лет. Когда ему было 14, я проходил, пожалуй, самый трудный этап своей жизни с ним. Вот мне интересно, как этот мальчик, который растет под прожекторами, да, какое он влияние психологическое оказывает на президента. Мне это интересно как отцу, не как журналисту», ― сказал Венедиктов.
https://sputnik.by/radio/20191…
Источник: Конт
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