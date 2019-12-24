Мнение: Эсминцы новой волны

Современные эсминцы превратились в огромные боевые корабли – размером с крейсер, а то и больше. Соответственно возросла их стоимость. Возникла парадоксальная ситуация, когда такой корабль сам стал нуждаться в эскорте. То есть в современных флотах эсминцы фактически заняли нишу крейсеров и даже линкоров.

В середине 90-х в российском ВМФ появились корабли странных классов – «фрегаты» и «корветы». Чем-то парусным, деревянным из далекого прошлого веяло от таких названий. Похоже, имело место копирование западной классификации корабельного состава.

В XX веке класс «фрегаты» впервые появился в американском флоте. Чисто эскортные корабли, предназначенные исключительно для действий в составе охранения крупных группировок, прежде всего авианосных, занимали промежуточное положение между эсминцами и крейсерами. Предшественниками фрегатов в годы Второй мировой были крейсеры ПВО, которые активно действовали в составе авианосных и линейных сил, обеспечивая их прикрытие от ударов с воздуха. Уже в начале 60-х фрегаты в составе американского флота были представлены достаточно большим количеством типов: «Бэйнбридж», «Кунц», «Леги», «Норфолк» и «Митчер».

«Бейнбридж» — первый в мире атомный фрегат, единственный корабль своего типа.

Их отличительными особенностями от кораблей других классов того времени были достаточно большое водоизмещение – от 5000 до 7600 тонн, мощное противолодочное вооружение (и наиболее совершенные средства поиска субмарин), а также развитые средства ПВО. «Бэйнбридж», «Кунц», «Леги» располагали первыми образцами американских ЗРК средней дальности «Терьер», а два других типа – многочисленной зенитной артиллерией среднего (76 мм) и малого (40 мм) калибра. Но ударного вооружения для борьбы с надводными кораблями, можно сказать, не имели вообще – лишь у «Кунца» была одна одноствольная 127-мм АУ, остальные удовольствовались 76-мм орудиями, основным назначением которых опять-таки была борьба с СВН противника. Надо отметить, что ПКР в тот период в американском флоте отсутствовали. Все эти корабли несли вертолеты, в то время редкость для подобного водоизмещения. То есть это были весьма специфические образцы, существенно отличавшиеся по составу вооружения от эсминцев и тем более крейсеров. Выделение в особый класс «фрегаты» выглядело вполне оправданным.

Однако в дальнейшем их переклассифицировали в крейсеры. Произошло это в начале 70-х, когда основная часть классических крейсеров была выведена из состава флота, так как им не просматривалось места в будущих сражениях на море: они были слишком велики и дороги (водоизмещение в зависимости от типа колебалось от 15 000 до 21 300 тонн) для выполнения эскортных функций и не располагали полной номенклатурой необходимого для этого вооружения, в частности противолодочного. К тому же сами нуждались в эскорте. Главное их достоинство – мощная артиллерия в тот период уже не представляла такого интереса, как ранее, поскольку основной ударной силой ВМС США окончательно стали авианосцы с реактивными самолетами на борту. С этого момента американский, а вслед за ним и другие флоты западных стран приняли классификацию корабельного состава, сохранившуюся до начала 90-х. В ней главной ударной силой флотов стали авианосцы, а крейсеры и эсминцы – их эскорт. Даже появление ПКР большой дальности «Томагавк» не изменило в сущности такого распределения функций. При этом крейсеры и эсминцы почти не отличались номенклатурой вооружения. Различия в водоизмещении (3500–4500 у эсминцев против 7000–7600 у крейсеров) определяли лишь его количественный состав и типы. Так, «Леги» и «Кунц» имели на вооружении ЗРК «Терьер», тогда как эсминцы типа «Ч.Ф.Адамс» несли ЗРК малой дальности «Тартар».

Эти корабли, как правило, имели более мощную артиллерию 127-мм калибра в количестве двух – четырех установок, тогда как крейсеры обходились 76-мм АУ, главным образом для ПВО. Противолодочные средства были одинаковыми: два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата, бомбомет и противолодочный вертолет (на крейсерах – группа из двух-трех машин). То же самое – ударное вооружение в виде 8–16 ПУ для ПКР «Гарпун».

Эскадренный миноносец «Хоел» типа «Чарльз Ф. Адамс»

Отличия крейсеров и эсминцев, характерные для прошлых периодов, начали «смазываться». Фактически эти два класса кораблей в американском флоте оказались идентичны по предназначению. В какой-то мере их разделяло то, что новейшие крейсеры типа «Тикондерога» получили ПКР большой дальности «Томагавк», которых не имели эсминцы.

Крейсер USS Ticonderoga (CG-47)

Однако с появлением «Орли Берков» и это отличие исчезло. Новые эсминцы также получили ПКР большой дальности. Оба класса кораблей имели и стратегические КР «Томагавк» для стрельбы по наземным целям. При этом по водоизмещению и количественному составу вооружения отличались мало: 9600 тонн при 122 ПУ у «Тикондероги» и 8700 тонн при 96 ПУ у «Орли Берка». А («Особая тройка») с водоизмещением более 13 тысяч тонн вообще стер разницу с крейсером.

Эсминец USS Michael Monsoor (DDG-1001) типа «Замволт»

В это время в составе западных флотов стали появляться корабли, которые опять-таки отнесли к классу «фрегаты». Как правило, они имели водоизмещение в пределах 3000–5500 тонн, мощное противолодочное вооружение, достойные средства ПВО и один-два вертолета. Фактически это был возврат к эсминцу 60–70-х годов.

Однако вскоре водоизмещение фрегатов опять «поползло» вверх и уже англо-французский «Горизонт» достиг семи тысяч тонн, сблизившись таким образом с эсминцами. Эти корабли, правда, отличало от американских «одноклассников» отсутствие в номенклатуре вооружения ПКР большой дальности. Однако и эсминцы всех других стран не имели такого вооружения, так что и этот признак не мог считаться существенным для различения классов «эсминцы» и «фрегаты».

С чем не вяжется корвет

В ВМФ СССР подобной чехарды не отмечалось. Классификация корабельного состава была достаточно стройной и основывалась на четких отличительных признаках. Высшим классом надводных кораблей в нашем флоте оставались крейсеры. Их главным отличием были ПКР и ЗРК большой дальности. Следом шли эсминцы.

Эсминец «Беспокойный» пр. 956.

Самый совершенный в этом классе – проект 956. При водоизмещении 7900 тонн их главным отличием были мощный противокорабельный ракетный комплекс «Москит» и ЗРК средней дальности. Противолодочное вооружение этих кораблей было заметно слабее, чем у других боевых кораблей океанской зоны при подобном водоизмещении.

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» пр.1155

Параллельно с эсминцами наш флот имел большие противолодочные корабли, из которых совершенным был проект 1155. Он имел наиболее мощную в советском ВМФ ГАС и развитое противолодочные вооружение при примерно таком же водоизмещении, как у проекта 956, но несопоставимо меньшие ударные возможности. И средства ПВО этого корабля были представлены только комплексами самообороны, хотя и чрезвычайно эффективными.

Сторожевой корабль «Пытливый» пр.1135м

Наш флот включал и такой класс, как сторожевики 2-го ранга. Он был представлен кораблями проектов 1135 и 1135м. Они при существенно меньшем водоизмещении, чем эсминцы и большие противолодочные, имели номенклатуру вооружения, подобную проекту 1155: развитые противолодочные средства при ПВО исключительно зоны самообороны. Эти корабли были призваны решать вспомогательные задачи в составе крупных корабельных соединений за недостатком эсминцев и больших противолодочных. Но главное их предназначение – действия в ближней морской зоне и на закрытых морских ТВД.

Для охраны водного района и ближней морской зоны имелись малые ракетные и противолодочные корабли, а также ракетные катера. Их состав вооружения и водоизмещение точно отражали принадлежность к классу. Водоизмещение малых ракетных и противолодочных кораблей колебалось в пределах 900–1400 тонн. Вооружение МРК – ПКР малой дальности и средства ПВО самообороны. Малые противолодочные корабли имели вместо ПКР противолодочное вооружение, вполне достойное для своего водоизмещения. Ракетные катера при водоизмещении менее 600 тонн располагали только ПКР и минимальными средствами ПВО, главным образом одной-двумя АУ малокалиберной зенитной артиллерии.

Малый ракетный корабль «Ливень» пр.12341

Таким образом, даже из беглого обзора основных классов кораблей видно, что к моменту распада СССР советский флот имел достаточно стройную систему классификации боевых кораблей, отражающую их предназначение и конструктивные особенности. Однако с разрушением нашей страны стремление копировать Запад во всех его проявлениях достигло такого масштаба, что стало походить на коллективное помешательство. Не обошло это, к сожалению, и флот.

Первыми фрегатами новой России стали корабли проектов 22350 и 11356. Рассмотрим их подробнее.

Фрегат «Адмирал Горшков» пр.22350

Проект 22350 при полном водоизмещении около 4500 тонн имеет комплекс ударного вооружения из 16 ПКР «Оникс» и/или ракет семейства «Калибр-НКЭ» в противокорабельном и противолодочном вариантах, а также в комплектации для стрельбы по наземным объектам. Зенитное ракетное вооружение представлено ЗРК «Полимент-Редут», в четырех восьмиячеечных модулях могут быть размещены ЗУР большой или малой дальности. Для поражения воздушных целей в зоне самообороны фрегат оснащен двумя модулями ЗРАК «Палаш», размещенными побортно рядом с вертолетным ангаром. Для поражения подводных лодок фрегат имеет ракетный комплекс «Медведка-2». Его две пусковые установки расположены побортно, по четыре противолодочные ракеты в каждой – всего восемь. Артиллерийское вооружение корабля представлено 130-мм АУ А-192. Авиационное – вертолетом Ка-27, для которого имеется палубный ангар. Таким образом, фрегат может рассматриваться как многоцелевой корабль со значительным ударным потенциалом, способный решать задачи уничтожения надводных и подводных сил противника, а также разрушения его наземных объектов. Ранее таких в составе нашего флота не было. Однако если сопоставлять его с иностранными кораблями подобного назначения, можно заметить, что он скорее соответствует американскому эсминцу типа «Орли Берк», чем фрегатам других стран, не имеющих ПКР большой дальности.

Фрегат «Адмирал Григорович» пр.11356

Если проект 22350 однозначно относят к фрегатам, то корабли проекта 11356 в одних источниках (естественно, открытых) относят к тому же классу, а в других именуют сторожевыми подобно прототипу проекта 1135.

Стало известно о новом проекте 22350м. Это тоже, судя по данным открытой печати, фрегат. Однако его водоизмещение уже восемь тысяч тонн, если не более. По этим же данным, он может иметь до 48 ПУ для ПКР и до 100 ЗУР в специальных УВП все того же ЗРК «Полимент-Редут». В открытой печати высказывается мнение, что он может получить ЗУР большой дальности с досягаемостью до 400 километров. А это уже корабль, почти идентичный «Орли Берку» по водоизмещению и близкий «Тикондероге» по вооружению. Если сравнить его с крейсерами проектов 1164 и 1144, можно увидеть, что по этим показателям он превзойдет оба, уступая только разве что модернизированному проекту 1144.

Наш будущий эсминец типа «Лидер», по открытым данным, получит водоизмещение до 15 тысяч тонн и ядерную энергетическую установку. Таким образом, в ВМФ РФ возникает ситуация, подобная сложившейся в иностранных флотах, когда есть эсминцы проекта 956 с ракетным вооружением малой дальности, БПК с хорошим потенциалом борьбы с подводными лодками при ограниченных ударном и противовоздушном, и одновременно появляются универсальные корабли, относящиеся к новому классу «фрегаты», и эсминцы, превышающие по водоизмещению крейсер.

Такая же история с кораблями ближней морской зоны. Новые, предназначенные для действий в прибрежных районах океанских и на закрытых морских ТВД, относят к классу «корветы». Пример – проект 20380. Это действительно многоцелевой корабль, по номенклатуре вооружения идентичный фрегату 22350, но с меньшим числом ракет. Он имеет УВП на восемь ячеек для ПКР средней дальности «Оникс» и КР «Калибр», ПУ на восемь ПКР малой дальности «Уран», 12 ячеек для ЗУР ЗРК «Редут», включая ракеты средней и малой дальности, ЗРАК «Кортик» для самообороны и два четырехтрубных торпедных аппарата калибра 330 миллиметров для противолодочных торпед, а также палубный ангар для вертолета Ка-27. Все это помещается в водоизмещение 2200 тонн. Фактически это вполовину уменьшенная версия фрегата 22350. Как-то не вяжется класс «корветы» с огромной для такого скромного водоизмещения боевой мощью. И так же плохо фрегат ассоциируется с кораблем проекта 22350, располагающим ракетами стратегического радиуса действия и ЗРК с дальностью стрельбы до 150–400 километров.

Шпаргалка для флотоводца

Мне могут возразить: какая разница, к какому классу отнести корабль. Главное, чтобы он был способен решать возложенные на него боевые задачи, а его тактико-технические данные отвечали требованиям современности и его назначению в составе флота. Не соглашусь. Деление кораблей на классы со времен парусного флота существует неспроста. Это необходимо для правильной выработки тактико-технических требований, а также для возможности быстро оценивать соотношение сил сторон при подготовке операций и боевых действий.

К примеру, флотоводец сопоставил: у него 2 авианосца, 6 крейсеров и 20 эсминцев, а у противника 12 крейсеров и 30 эсминцев, и все понятно. Можно вырабатывать замысел на операцию (морской бой), не заглядывая в справочники по тактико-техническим данным. А если среди этих эсминцев какой-нибудь «Замволт» или наш будущий «Лидер» с соответствующим потенциалом? Или проект 956 и «Орли Берк», а среди фрегатов проект 22350 и «Горизонт», а рядышком корвет проекта 20380. Не учтешь его и проиграешь сражение. Или наоборот, переоценив противника, не сделаешь корректное распределение сил и опять-таки окажешься под угрозой поражения. А если командующий и штаб захотят более точно оценить потенциал противника и своих сил, это потребует дополнительного времени, которого может просто не хватить. Часто просто недостает информации, ведь разведка в редких случаях имеет возможность выявить тип корабля. Как правило, большим достижением считается, если определен состав группировки противника на уровне классов кораблей, в нее входящих. Поэтому корректное отнесение каждого к конкретному классу принципиально важно.

Это поняли очень давно. Во времена парусного флота были выделены корабли для боя в линии – линейные. Предназначенные для действий на коммуникациях противника и ведения разведки в интересах главных сил отнесли к классу «фрегаты». Это фактически предшественники крейсеров обеих мировых войн. Корветы решали вспомогательные задачи. В частности, их могли использовать в качестве посыльных – средств радиосвязи не было. Корабли разных классов отличались водоизмещением, артиллерийским вооружением и самое главное – парусным оснащением, определявшим скорость и мореходность. Командующие, особо не вникая в конкретные характеристики, просто по численности кораблей разных классов у себя и противника могли вырабатывать замысел на бой и побеждать.

В годы Первой и Второй мировых войн классификация также была достаточно точной. Если речь шла о линкоре, то в любой стране это был корабль с мощной артиллерией калибром более 305–356 миллиметров, бронированием свыше 250–300 миллиметров, предназначенный для артиллерийской дуэли. Крейсеры отличали большая дальность хода, более легкое бронирование и артиллерия главного калибра 152 миллиметра (для легких) или 203 миллиметра (для тяжелых). С эсминцами ассоциировались легкие корабли небольшого водоизмещения с большой скоростью, обладающие мощным оружием ближнего боя – торпедным. На них же возлагались эскортные функции. Это стало естественным следствием того, что с момента своего появления эти корабли, помимо нанесения торпедных ударов по главным силам противника, использовались и для отражения атак «одноклассников». А когда в годы Первой мировой появилась подводная угроза, начали решать и противолодочные задачи.

В силу дешевизны эти корабли стали самыми универсальными и главными рабочими лошадками всех флотов мира и таковыми оставались почти до конца XX века. Именно универсальность сыграла с ними злую шутку. Чтобы сохранить ее и вместе с тем повысить боевые возможности, корабли насыщали самым современным и разнообразным вооружением. Вместе с этим росло водоизмещение, пока эсминцы не сравнялись в размерах с крейсерами. Соответственно подскочила и стоимость. Апогеем стал американский «Замволт», по затратам на постройку превзошедший авианосец начала 70-х годов. Наш «Лидер», судя по известным данным, вряд ли будет дешевле.

Возникла парадоксальная ситуация, когда дорогущий корабль сам стал нуждаться в эскорте. Использовать его для поиска и уничтожения подводных лодок, борьбы с легкими силами стало слишком рискованно – ущерб, нанесенный противнику, может не оправдать потерю или даже серьезное повреждение такого эсминца. То есть в современных флотах они фактически заняли нишу крейсеров и даже линкоров. Тут стоит напомнить, что в свое время именно огромная стоимость линкоров в сочетании с возросшим риском их потери от авиации и подводных лодок стала одной из основных причин ухода класса в историю. Сегодня эсминцы, особенно самые большие, приближаются к этой черте. Но в сознании морских офицеров они остаются многоцелевыми кораблями, которые решают самые разные задачи без специального прикрытия.

Терминологические коллизии не ограничиваются эсминцами. Наш фрегат проекта 22350м по водоизмещению и составу вооружения сравняется с самыми совершенными иностранными эсминцами, такими как «Орли Берк» и китайский проекта 055.

Китайский эсминец проекта 055

Возвращение к классике

По моему мнению, стоит отказаться от терминов «фрегат» и «корвет» как не отражающих существо кораблей современного флота и вернуться к прежней системе. Крейсеры должны остаться основным классом тяжелых боевых кораблей. К нему стоит отнести корабли, которые в силу размеров и стоимости, соответственно ударного потенциала, нуждаются в охранении меньшими и существенно более дешевыми. Если говорить о водоизмещении – от 10 тысяч до 15 тысяч тонн. Более крупные – тяжелые крейсеры. При этом они могли бы оставаться как специализированными кораблями, например ракетно-артиллерийскими или противолодочными, так и универсальными. К последним логично отнести наш будущий «Лидер». Целесообразно выделить класс легких крейсеров, водоизмещение которых ограничивается шестью – девятью тоннами. Корабли проекта 22350м вполне подходят под такое наименование исходя из размеров и вооружения. Да и другие корабли нашего флота, доставшиеся в наследство от СССР и попадающие в этот диапазон, также вписываются в класс легких крейсеров.

Определение «ракетный» сегодня не имеет смысла, так как нет боевых кораблей основных классов, которые не имели бы ракетного оружия.

Эсминцы, чтобы сохранить за ними статус универсальных рабочих лошадок современных флотов, стоит ограничить водоизмещением 3500–5000 тонн. В таких пределах можно создать корабль с требуемой для действий в океанской зоне мореходностью и дальностью хода при приличном вооружении и сравнительно малой стоимости. Они могли бы стать основным классом эскортных кораблей при крейсерах в составе эскадр. Например, корабль проекта 22350 вполне соответствует классу «эсминцы».

Диапазон водоизмещений от двух тысяч до трех тысяч тонн можно отвести (по традиции отечественного флота и существу решаемых задач) для класса сторожевых кораблей 2-го ранга, которые могли бы стать основой сил прибрежной зоны и решать задачи эскорта конвоев и десантных отрядов. Сюда, в частности, относятся корабли проекта 20380.

Для меньшего водоизмещения целесообразно оставить существующую классификацию, включающую два основных класса: малые противолодочные и малые ракетные корабли.

Ожидаю, что мои предложения вызовут волну критики. Наверное, это будет справедливо, поскольку газетный формат не позволяет изложить все основания для предлагаемой классификации. Тем более что статья должна быть ориентирована на широкий круг читателей, не всегда знакомых с теорией. Цель – поставить проблему классификации корабельного состава ВМФ России и, оставаясь на конструктивной позиции, предложить вариант решения, пусть и спорный.

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«Море, люди, корабли…» на моем Телеграмм-канале — https://t.me/moria40k

Источник: Конт

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