Мнение: Лукашенко: «Страны НАТО не позволят России нарушить суверенитет Беларуси»

24.12.2019, 14:15, Разное

Об этом глава Беларуси заявил в интервью главреду Эхо Москвы Алексею Венедиктову.

— Классически угроза суверенитету существует всегда и даже для России. Но я не чувствую роста угрозы суверенитета Белоруссии. Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они будут в чем-то правы, — заявил Александр Лукашенко.

Но, по мнению президента Белоруссии, подобная «головная боль» России не нужна.

— Россия конечно будет действовать аккуратно, осторожно. Угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет совсем плохо с экономикой. Когда людям невозможно будет все это вынести. Это единственная причина. Пока я у власти, это единственная угроза, — отметил Лукашенко.

Он также отметил, что Беларусь находится в центре «котла».

— И будучи в этом котле, надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле», — добавил Лукашенко.

https://gazetaby.com/post/luka…

Источник: Конт



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