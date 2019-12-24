Купившая квартиру в центре столицы Ольга Бузова влезла в долги

Оказалось, на исполнительницу подали в суд за долги по коммунальным услугам. Сумма задолженности составила десять тысяч рублей.

Речь идет о квартире Ольги, которая расположена во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Управляющая компания неоднократно напоминала светской львице, что надо платить по счетам. Но та, судя по всему, в силу своей занятости, игнорировала оповещения.

Сообщается, что Бузову стали активно искать судебные приставы. Они хотят как можно скорее взыскать с артистки необходимую сумму.

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Публикация от Ольга Бузова (@olgabuzovateam) 22 Дек 2019 в 7:15 PST

Напомним, недавно стало известно о новой масштабной покупке солистки. Ольга приобрела квартиру в элитном районе на западе Москвы за 120 миллионов рублей площадью 200 квадратных метров.

В скором времени исполнительница планирует начать ремонтные работы. Бузова очень переживает на этот счет, ведь она хочет, чтобы ее жилище было идеальным.

«Дело осталось за малым, хотя мои друзья говорят, что самое сложное только начинается, ведь нужно сделать план, а затем начать ремонт. Мне кажется, я буду лично все контролировать и вообще перестану спать. Но я к вам за советом. Накидайте мне агентства, компании или каких-то подрядчиков, которые смогут мне помочь начать все правильно», – писала певица на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

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