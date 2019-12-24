Чехова с блаженной улыбкой показала тренировку интимных мышц

В кадре Анфиса позирует на специальном кресле, которое и позволяет ей в полной мере насладиться процессом. Как оказалось, звезда отечественного шоу-бизнеса пришла в специализированную клинику, чтобы поправить свое женское здоровье и опробовать новый аппарат, который позволяет подтянуть интимные мышцы.

«Я не стесняюсь делиться своим опытом, уверенна, что многим это будет полезно! Вы ведь знаете, что поддерживать в тонусе нужно не только мышцы нашего тела, но и интимные мышцы! И не только не для того, чтобы доставлять вашему мужчине нереальное удовольствие, а еще для того, чтобы позаботиться о нашем, женском, здоровье. Ослабленные интимные мышцы, особенно после нескольких родов, со временем причиняют женщинам немалый дискомфорт🙈» (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – отметила Чехова.

Стоит заметить, что после 40 лет многие женщины действительно сталкиваются с описанными проблемами. Впрочем, расписывать, что к чему знаменитость не стала, сославшись на то, что 30% ее аудитории являются мужчинами.

«И вот, наконец, впервые в России, в клинике у моей подруги-первопроходца появилось волшебное кресло. Посмотрите на фото. Выглядит как обычное кресло. Уютно устраиваешься в нем не снимая одежды, и тут включаются электромагнитные волны, при помощи которых происходит глубокая стимуляция интимных мышц. Сокращаются они в сотни раз интенсивней, чем при выполнении упражнений Кегеля – около 10 000 сокращений за 28 минут», – рассказала Анфиса.

Телелведущая также подчеркнула, что процедура не только безболезненная, но и очень приятная, о чем свидетельствует ее выражение лица на снимках. Чехова также дополнила, что достаточно будет от шести до десяти сеансов, чтобы восстановить эластичность интимных мышц.

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Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova) 23 Дек 2019 в 6:07 PST

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