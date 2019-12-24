Киев упростил посещение Крыма для детей

Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для учащихся в украинских школах детей от 14 до 16 лет, сообщил премьер Алексей Гончарук.
«Упрощаем пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет», – передает его слова РИА «Новости».
Гончарук добавил, что дети, учащиеся на территории материковой Украины, смогут самостоятельно пересекать контрольно-пропускные пункты, если у них есть украинский паспорт (ID карта) или загранпаспорт гражданина Украины, а также при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
«В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины», – добавил Гончарук.
22 декабря Гончарук сообщил, что граждане Украины с 1 марта смогут выехать на территорию РФ только по загранпаспортам. Киев объяснил это тем, что Украина желает получить «дополнительные гарантии».
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