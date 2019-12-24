Найдены черные ящики разбившегося Су-57

24.12.2019, 14:12, Новости дня

Черные ящики Су-57? разбившегося в Хабаровском крае, нашли на месте происшествия, сообщили в силовых структурах региона.

«В 14.10 мск оба черных ящика – прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец – найдены на месте падения самолета», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что самописцы находятся в удовлетворительном состоянии.

Во вторник бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко заявил, что двигатель истребителя Су-57, который разбился в Хабаровском крае, на испытаниях тестировали по специальным программам на максимальных режимах.

Минпромторг намерен создать комиссию по расследованию причин крушения военного самолета Су-57.

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему у самолета могли возникнуть проблемы перед поставкой в войска.



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