50 cent подарил сыну на Рождество подарок, о котором мечтают все дети на свете

Когда 7-летний сын рэпера Сайр пишет письма Санта-Клаусу, он может не сомневаться: все его пожелания дойдут до адресата и сбудутся в лучшем виде. В этом году на Рождество мальчику наивно и по-детски захотелось «целый магазин игрушек», но для 50 cent нет ничего невозможного, когда речь идет о его любимом сыне. По его спецзаказу супермаркет с детскими товарами Toys ‘R’ Us был закрыт для посетителей, и сын рэпера мог свободно гулять там и выбирать все, что ему захочется. Обошелся такой презент музыканту в 100 тысяч долларов.

На самом деле, все это твое. Так что ты можешь выбрать все, что захочешь, понимаешь?

— инструктировал сына рэпер, заводя в магазин.

50 cent с сыном

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Публикация от Sire (@sire_jackson)20 Дек 2019 в 11:18 PST

Подписичики рэпера завалили Instagram комментариями в духе, что он лучший отец, вспомнив все предыдущие щедрые жесты звезды. На 2-летие сына 50 cent купил ему точную копию своего автомобиля, отдав за нее 12 тысяч долларов, а на 7-летие заказал для него инкрустированную бриллиантами цепочку с буквами его имени — обошелся такой презент рэперу в 50 тысяч долларов. Напомним, с матерью мальчика Дафни Джой 50 cent расстался практически сразу после его рождения, однако поддерживать их не перестал.

Сайр — человек, который может менять мое настроение. Я свечусь, когда говорю о нем,

— рассказывал рэпер.

50 cent с сыном

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