Автоновости: Правительство ограничило дальнобойщиков в работе

Российские власти приняли суровые меры против того, чтобы водители грузовиков засыпали за рулем и устраивали аварийные ситуации на магистралях. Официально приняты поправки к ПДД, которые обязывают дальнобойщиков уделять время отдыху.

Основное ограничение состоит в запрете водителю находиться за рулем грузовика или автобуса разрешенной массой 3,5 тонн и больше более 9 часов в сутки. Правда, есть некоторая оговорка – в особых случаях этот срок можно увеличивать до 10 часов, но не чаще двух раз в неделю.

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Да и эти 9-10 часов не должны располагаться подряд: во внесенных в Правила дорожного движения поправках содержится требование регулярного отдыха. Как уточняет ТАСС, на первую стоянку для того, чтобы передохнуть, водитель должен встать не позднее, чем через 4,5 часа после старта, а отдыхать он будет не менее 45 минут.

Этот срок при необходимости можно дробить – скажем, не менее 15 минут на первом этапе и не менее 30 минут на последней стоянке. Однако и тут есть ряд послаблений со ссылкой на "особые ситуации". К примеру, если водителю не попадается на трассе подходящее место для парковки и отдыха, поправками выделено ему на поиски 1-2 дополнительных часа, в течение которых он должен двигаться "с соблюдением мер предосторожности".

Всего же норма суточного отдыха дальнобойщика зафиксирована на уровне 11 часов. Контролировать расписание водителей планируется с помощью тахографов, но кто именно будет это делать и какие санкции в случае чего применять, пока не уточняется.

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