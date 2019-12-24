Автоновости: Вперед в будущее: DeLorean научили дрифтить без водителя

Группа молодых ученых из Стэнфордского университета, которая работает над собственной системой автономного управления, нашла весьма современный способ продемонстрировать свои успехи. Их электрический DeLorean DMC-12 исполнил сольный дрифт, полагаясь только на электронику.

На опубликованном видео купе элегантно наматывает круги в глубоком заносе (его угол достигал, по подсчетам разработчиков, 40 градусов) по специальной трассе, причем делает это весьма чисто – на уровне профессиональных гонщиков. Информацию об окружающем мире при этом DeLorean черпает из установленных на нем камер и датчиков, а также опирается на показания высокоточной навигации.

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Проект под управлением Джона Го, имеющего степень доктора наук по инженерным дисциплинам, стартовал около пяти лет назад, и все это время ученые обучали машинную систему не только ориентироваться в окружающем мире, но и оперативно реагировать на скоротечные изменения, управляя как рулевым механизмом, так и вектором тяги.

Создатели новой системы уверяют, что их наработки пригодятся не просто для строительства автономных спорткаров, но и для создания нового поколения "умных" автомобилей для гражданских дорог. Благодаря решениям ученых беспилотники будут лучше ориентироваться в экстремальных ситуациях, принимать более взвешенные решения и делать это куда быстрее.

Любопытно, что прототип, запечатленный на видео, серьезно отличается от серийного купе. Дрифтовый беспилотный DeLorean снабжен не только комплексом вычислительной аппаратуры, но и электромоторами вместо ДВС – два двигателя раздельно приводят в движение задние колеса. А еще у него есть свое имя: прототип зовут MARTY, как и Марти Макфлая из "Назад в будущее".

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