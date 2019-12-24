Нардеп Венедиктова – на данный момент основной кандидат на пост директора ГБР, который рассматривает президент

Основным кандидатом на пост директора Государственного бюро расследований на данный момент рассматривается народный депутат Ирина Венедиктова.
Большой резонанс получила очередная порция записей разговоров в кабинете экс-главы ГБР Романа Трубы, где Труба в июле 2019-го обсуждал детали уголовных дел с Андреем Смирновым – на тот момент адвокатом, а ныне – заместителем главы Офиса президента.
Скорее всего, выброс разговоров Смирнова именно сейчас связан с борьбой за назначение главы ГБР. Президент Владимир Зеленский намерен в ближайшие дни определиться с новым кандидатом на эту одну из ключевых правоохранительных структур.
Однако, по данным источников «Цензор.НЕТ», в ОП Смирнов на данный момент не рассматривается как вероятный кандидат на эту должность. Дело в том, что в системе власти Зеленского должность заместителя главы ОП более весома, чем должность руководителя ведомства. Смирнов занимается координацией работы всех правоохранительных органов и судебными вопросами – это более широкий функционал и большие рычаги влияния, чем само по себе ГБР, и что самое важное в системе Зеленского – почти ежедневный личный контакт с президентом.
По данным наших источников, президент рассматривает на пост главы ГБР кандидатуру Ирины Венедиктовой, депутата «Слуги народа», председателя комитета по вопросам правовой политики ВР.
Венедиктова на выборах была третьим номером в списке СН. Венедиктова является известным в Украине юристом в коммерческом праве, доктором наук, работала советником в ряде крупных юридических компаний, является арбитром арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Заведовала кафедрой гражданско-правовых дисциплин на юридическом факультете Национального университета имени Каразина в Харькове. Является членом научно-консультативного совета при Верховном Суде.
Венедиктова не имеет опыта практической работы в правоохранительных органах и не занималась криминальным процессом. Вместе с тем, она закончила Харьковский университет внутренних дел и также занималась там научной деятельностью, получила там, по данным наших источников, звание капитана полиции.
Впрочем, большой опыт правоохранительной деятельности имеет муж Венедиктовой – Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции. А также многое посоветовать сможет отец Ирины, Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.
Сможет ли Венедиктова выстроить такую работу, сможет ли она построить структуру, которая только в процессе создания, – большой вопрос. Известно, что она принимала участие в конкурсе на пост судьи гражданского кассационного суда в составе Верховного Суда, но провалилась еще на этапе письменных экзаменов, не набрав необходимого числа баллов.
Думаю, ключевую роль в глазах Зеленского имеет история личных отношений и независимость Венедиктовой от влияния Андрея Богдана и Андрея Портнова, которые, как известно по аудиозаписям и информации СМИ, влияли на работу главы ГБР Романа Трубы. Публикация записей серьезно дискредитировала власти, а назначение Венедиктовой не позволит Богдану давить таким же образом на нового руководителя.
Пока констатируем, что мотивация в назначениях носила и будет носить, прежде всего, политический характер.
Источник: Юрий Бутусов / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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