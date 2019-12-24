Гордон оставил пост главреда газеты «Бульвар Гордона» и стал главой наблюдательного совета сайта «ГОРДОН»

Журналист, основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон покинул пост главного редактора газеты «Бульвар Гордона». Об этом говорится в его заявлении, которое есть в распоряжении редакции «ГОРДОН».

«25 лет назад я основал и возглавил еженедельник «Бульвар Гордона», являющийся все эти годы флагманом украинской журналистики, самым массовым украинским изданием. Время, однако, не стоит не месте, и сегодня я хотел бы сосредоточиться на своих YouTube-каналах «Дмитрий Гордон» и «В гостях у Гордона», съемках телепрограмм и издании книг, поэтому принял решение оставить пост главного редактора еженедельника «Бульвар Гордон», – сказано в заявлении.

Гордон подчеркнул, что выпуск газеты продолжится. Новым главным редактором издания стал Роман Греба, Юлия Пятецкая осталась на должности заместителя главного редактора.

«Любимая наша газета продолжит выходить в свет, по-прежнему будет выпускаться тем же коллективом и состоять из моих и публикующихся на сайте «ГОРДОН» интервью», – отметил Гордон.

Газету «Бульвар Гордона» журналист основал в 1995 году, до 2005-го она носила название «Бульвар». Гордон был главным редактором газеты со дня ее выхода в свет. Тираж одного номера сейчас составляет 170 тыс. экземпляров.

На YouTube-канале «В гостях у Гордона» журналист публикует интервью с известными людьми (сейчас там 659 тыс. подписчиков), а на YouTube-канале «Дмитрий Гордон» выкладывает видео своих выступлений на телевизионных шоу, влоги на актуальные темы, общается с подписчиками в режиме прямых эфиров (на канал подписано 746 тыс. человек).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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