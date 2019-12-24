UzAuto Motors в декабре представит 4 модели Chevrolet «не для всех»

В декабре автолюбителей ожидают новинки от UzAuto Motors. Концерн представит 4 премиальных модели легендарного Chevrolet «не для всех».

Как утверждают в компании, благодаря применению различных технологий и характерной внешности, Traverse, Equinox, Onix и Traiblazer станут одними из самых популярных на мировом рынке. UzAuto Motors обещают сделать производство авто серийным, однако на количество производимых моделей будет влиять потребительский спрос. Согласно предварительной информации, на моделирование, создание и тестирование машин руководители корпорации потратили более 500 млн долларов. Экстерьер усовершенствованных Chevrolet рассекретили еще до презентации, поскольку представители предприятия самостоятельно разместили снимки в Сети.

Под капотом авто «не для всех» находится 2-литровый двигатель мощностью 252 лошадиных силы. Он работает в паре с АКПП и системой полного привода. Цена 4-х транспортных средств от UzAuto Motors пока не озвучена.

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