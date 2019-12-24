Медики: Ранние признаки рака нельзя игнорировать

Медики советуют не игнорировать ранние признаки рака. Своевременно начатое лечение может остановить развитие недуга и продлить жизнь человека.

Отдельные признаки изменений в организме могут быть связаны не с онкологией, а с другими заболеваниями. Длительный кашель наблюдается при тяжелом бронхите или астме, но его вызывает и рак легких. В любом случае не следует прибегать к самостоятельной диагностике или некомпетентным советам посторонних. И здесь возможно несколько крайностей, начиная от излишней мнительности до самовнушения в надежде, что все пройдет, если прибегнуть к лечению содой или активно рекламируемой диете. Только обращение к специалисту позволит установить, что уплотнение в районе груди не связано с образованием раковых клеток, а абсолютно безболезненное изменение формы соска не косметическая проблема, а симптом развития опухоли. Современные методы диагностики позволяют во многих случаях уточнить диагноз.

Медики советуют обратить особое внимание на здоровье, если наблюдается резкая потеря веса без изменения рациона. Внезапное похудение более чем на 5 кг — признак того, что необходимо срочно пройти обследование. Практически для любого вида развития злокачественного новообразования характерны быстрая утомляемость, ощущение дискомфорта и снижение трудоспособности. Различные виды боли, нарушения функции мочевого пузыря или кишечника, дерматологические проблемы и многие другие изменения в работе организма должны насторожить человека и убедить его пройти медицинское обследование.

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