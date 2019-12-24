Экс-участница проекта «Дом-2» Лера Фрост получила в подарок от возлюбленного украшения за 5 миллионов рублей

В минувшие выходные экс-участница и звезда проекта «Дом-2» Лера Фрост отметила 26-летие. Позже в соцсети Instagram брюнетка рассказала, что самыми дорогими подарками стали сюрпризы от ее избранника — украшения от известной фирмы стоимостью 5 миллионов рублей.

Экс-участница проекта «Дом-2» Лера Фрост скрывает имя своего избранника, однако отмечает, что он окружил ее такой заботой, что ее это просто поражает. В свой день рождения звезда реалити-шоу начала день с подарка в виде цветов и воздушных шариков. Возлюбленный подарил своей избраннице украшения известного бренда стоимостью 5 миллионов рублей.

Праздник Лера Фрост отметила в одном из самых популярных ночных клубов Москвы, где собрала своих друзей и знакомых. Как отметила позже экс-участница проекта «Дом-2», это был самый незабываемый день в ее жизни. Более того, ежедневно житель дарит брюнетке шикарные букеты цветов, она просто поражена, насколько щедрым оказался ее возлюбленный.

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