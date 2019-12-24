Экс-участница проекта «Дом-2» Лера Фрост получила в подарок от возлюбленного украшения за 5 миллионов рублей

24.12.2019, 14:04, Разное

В минувшие выходные экс-участница и звезда проекта «Дом-2» Лера Фрост отметила 26-летие. Позже в соцсети Instagram брюнетка рассказала, что самыми дорогими подарками стали сюрпризы от ее избранника — украшения от известной фирмы стоимостью 5 миллионов рублей.
Экс-участница проекта «Дом-2» Лера Фрост скрывает имя своего избранника, однако отмечает, что он окружил ее такой заботой, что ее это просто поражает. В свой день рождения звезда реалити-шоу начала день с подарка в виде цветов и воздушных шариков. Возлюбленный подарил своей избраннице украшения известного бренда стоимостью 5 миллионов рублей.

Праздник Лера Фрост отметила в одном из самых популярных ночных клубов Москвы, где собрала своих друзей и знакомых. Как отметила позже экс-участница проекта «Дом-2», это был самый незабываемый день в ее жизни. Более того, ежедневно житель дарит брюнетке шикарные букеты цветов, она просто поражена, насколько щедрым оказался ее возлюбленный.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Участница дуэта «НеАнгелы» Вика продемонстрировала в Instagram фигуру в купальнике. Она разместила снимок, сделанный на песчаном пляже. «Однозначно лучше поздно, чем никогда!», – написала певица 24 декабря, по-видимому, имея в виду, что фото было сделано некоторое время назад. Посмотреть эту публикацию в Instagram Однозначно лучше поздно, чем никогда! * Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы * . (@vikanablack) […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика