Обвиняемого в угрозах судье отпустили из зала суда

24.12.2019, 13:58, Новости дня

Мещанский суд Москвы предписал Евгению Ерзунову, обвиняемому в угрозах судье Алексею Криворучко, выплатить штраф.

«Суд оштрафовал обвиняемого на 110 тыс. рублей», – сообщили в суде, передает ТАСС.

Слушание дела проходило в особом порядке, Ерзунов признал вину полностью, его отпустили в зале суда.

Напомним, 11 ноября официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что открыты уголовные дела из-за угроз убийством судье. По данному делу были задержаны Алексей Вересов, Сергей Половец и Евгений Ерзунов. Вересов признал свою вину, Половец признался в содеянном и дал показания, которые позволили задержать Ерзунова – последний пытался покинуть Россию.

Позже Ерзунов также признал вину.

Ерзунов, по версии следствия, являлся автором первоначального поста в соцсетях об угрозах Криворучко.



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