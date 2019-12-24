Обвиняемого в угрозах судье отпустили из зала суда

Мещанский суд Москвы предписал Евгению Ерзунову, обвиняемому в угрозах судье Алексею Криворучко, выплатить штраф.
«Суд оштрафовал обвиняемого на 110 тыс. рублей», – сообщили в суде, передает ТАСС.
Слушание дела проходило в особом порядке, Ерзунов признал вину полностью, его отпустили в зале суда.
Напомним, 11 ноября официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что открыты уголовные дела из-за угроз убийством судье. По данному делу были задержаны Алексей Вересов, Сергей Половец и Евгений Ерзунов. Вересов признал свою вину, Половец признался в содеянном и дал показания, которые позволили задержать Ерзунова – последний пытался покинуть Россию.
Позже Ерзунов также признал вину.
Ерзунов, по версии следствия, являлся автором первоначального поста в соцсетях об угрозах Криворучко.
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