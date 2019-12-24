Соловьев оценил неспособность властей Украины снять герб СССР с монумента «Родина-мать»

«Жаль, что в Киеве не поняли опасность «разрушения всей конструкции», когда вообще начали десоветизацию», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал признание Украинского института национальной памяти: с памятника «Родина-мать» в Киеве не получается снять герб СССР.
«Если бы они чуть-чуть пораньше провели экспертизу, то поняли бы что и страну им трогать не надо», – отметил Владимир Соловьев. «Десоветизация приводит к разрушениям, делающим всю конструкцию несовместимой с жизнью», – заметил Соловьев.
«Плевать в свое прошлое опасно, потому что раньше или поздно заканчивается все одинаково: сеющий ветер, пожнет бурю», – добавил Соловьев.
Ранее новый председатель Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович объяснил, почему герб СССР пока останется на щите памятника «Родина-мать» в Киеве. Выяснилось, что это, во-первых, «дорогое решение», а во-вторых, оно связано с инженерными сложностями, «там очень сложная инженерная конструкция, которую нельзя разбалансировать».
Статуя уравновешивается маятником, который находится в руке с 16-метровым мечом весом 9 тонн. УИНП в 2020 году собирается попросить у министерства культуры, молодежи и спорта Украины деньги на необходимые работы. Кроме того, планируется обсудить с жителями города их готовность профинансировать демонтаж из налогов. Напомним, Дробович заявил, что одним из приоритетов его организации станет продолжение декоммунизации.
В марте 2019 года российские следователи возбудили уголовное дело в отношении предшественника Дробовича – Владимира Вятровича. Экс-главу УИНП подозревают в совершении преступления против мира и безопасности человечества.
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