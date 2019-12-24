СК прекратил дело против обвиняемого в угрозах судье Криворучко

Следственный комитет прекратил уголовное дело против Сергея Половца, которого обвиняли в угрозах судье Тверского районного суда Алексею Криворучко. Об пишет «Медиазона» со ссылкой на его адвокат Елену Сыропятову. СК прекратил дело в связи с отсутствием состава преступления.

Половца задержали в середине ноября. Поводом стал ретвит публикации о судье Криворучко, в комментариях к которой фигурировали угрозы от Евгения Ерзунова, еще одного обвиняемого по делу.

Половец был отпущен под подписку о невыезде после допроса в СК. Он признал вину и дал изобличающие показания на третьего фигуранта — Ерзунова, в результате чего тот был задержан перед вылетом за границу из аэропорта Внуково.

Мещанский районный суд Москвы приговорил Ерзунова к штрафу в 130 тысяч рублей. Он также признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств.

Ранее СК переквалифицировал обвинение еще одному обвиняемому в угрозах Криворучко из-за комментариев в соцсетях. Речь идет об Алексее Вересове, которого изначального обвиняли в призывах к экстремизму, а теперь ему вменяют угрозы судье. Его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Алексей Криворучко 16 сентября приговорил к 3,5 годам в колонии общего режима Павла Устинова. Криворучко отказался изучить и приобщить к делу записи задержания подсудимого, на которых было видно, что тот не делал ничего противозаконного перед задержанием.

После этого приговор оспорила Генпрокуратура, Устинов получил условный срок.

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