Фигуранта «болотного дела» Бученкова заочно приговорили к 2,5 годам колонии

24.12.2019, 13:57, Новости дня

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно приговорил фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова к двум годам и шести месяцам лишения свободы, пишет «Медиазона».

Суд засчитал Бученкову уже отбытый срок в СИЗО за весь срок лишения свободы. Его розыск прекращен.

Бученкова признали виновным в применении насилия к полицейским и участии в «массовых беспорядках». По версии следствия, 6 мая 2012 года на Болотной площади Бученко избил полицейских, распылил в их сторону перцовый газ и перевернул стоящие на улице туалеты.

Сам фигурант утверждает, что в этот день был в Нижнем Новгороде, а в Москву вернулся поздно вечером. Дело против Бученкова приостанавливали, так как он уехал из России и получил политическое убежище в Литве.



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