Фигуранта «болотного дела» Бученкова заочно приговорили к 2,5 годам колонии

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно приговорил фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова к двум годам и шести месяцам лишения свободы, пишет «Медиазона».
Суд засчитал Бученкову уже отбытый срок в СИЗО за весь срок лишения свободы. Его розыск прекращен.
Бученкова признали виновным в применении насилия к полицейским и участии в «массовых беспорядках». По версии следствия, 6 мая 2012 года на Болотной площади Бученко избил полицейских, распылил в их сторону перцовый газ и перевернул стоящие на улице туалеты.
Сам фигурант утверждает, что в этот день был в Нижнем Новгороде, а в Москву вернулся поздно вечером. Дело против Бученкова приостанавливали, так как он уехал из России и получил политическое убежище в Литве.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал материал германской медиакомпании Deutsche Welle, в котором утверждалось, что в Белоруссии по приказу сверху якобы были убиты политические оппоненты главы государства. «Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Ответ простой – зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Белоруссии двух […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Полозов: В РФ заявили, что некоторые предметы одежды захваченных украинских моряков сгнили на кораблях / 24 ноября
- Поклонская вступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе / 24 ноября
- Депутатов и чиновников на Украине собрались штрафовать за русский язык / 12 декабря
- Российские военные в Крыму провели воздушный бой / 14 декабря
- Когда Трамп покинет Белый дом, весь список обвинений ему предъявят как частному гражданину / 20 декабря
- Нардеп Гончаренко об импорте электроэнергии из РФ: Если это не сдача национальных интересов, то тогда что? / 13 декабря
- Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП / 4 декабря
- Украина не смогла снять герб СССР с памятника «Родина-мать» в Киеве / 24 декабря