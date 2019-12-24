Силуанов объяснил рост реальных доходов населения

К увеличению реальных доходов населения в 2019 году привел рост зарплат, пенсий, пособий и снижение темпов инфляции, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Вот это самое главное – перелом той тенденции, которую мы наблюдали последние годы. За счет чего это произошло? За счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции. И за счет снижения темпов инфляции», – передает его слова РИА «Новости».

Он назвал рост реальных доходов населения важнейшим конечным показателем работы правительства.

«Можно говорить об экономике, динамике экономического развития, но все эти показатели мы мониторим и достигаем для того, чтобы наши люди жили лучше», – сказал он.

По его словам, в последние годы реальные располагаемые доходы не росли, а всегда были в минусе. Даже первый квартал 2019 года, заметил он, тоже характеризовался отрицательными показателями.

«А второй квартал, третий квартал пошел в рост. Причем третий квартал – это уже хорошие темпы роста реальных располагаемых доходов, то есть всех доходов, очищенных от инфляции», – продолжил Силуанов.

Он напомнил, что в третьем квартале 2019 года рост реальных доходов населения составил 3%, с начала года (по итогам девяти месяцев) – 0,8%.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, чтло реальные доходы россиян можно повышать только через решение фундаментальных вопросов российской экономики – рост производительности труда и рост ВВП.

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