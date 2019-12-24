Доллар впервые за 1,5 года опустился ниже 62 рублей

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.57 мск вторника опустился на 26 копеек – до 62,01 рубля, курс евро снизился на 41 копейку – до 68,64 рубля.
Ранее в ходе торгов вторника доллар и евро обновили минимумы с июля и марта 2018 года, опустившись до 61,94 рубля и 68,59 рубля соответственно, передает РИА «Новости».
Отечественную валюту поддерживает налоговый период декабря, в ходе которого банки, по оценкам экспертов, перечислят в бюджет более 1,5 трлн рублей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал материал германской медиакомпании Deutsche Welle, в котором утверждалось, что в Белоруссии по приказу сверху якобы были убиты политические оппоненты главы государства. «Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Ответ простой – зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Белоруссии двух […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Twitter разблокировал официальный аккаунт Россотрудничества / 18 декабря
- В России хотят приравнять хищение бюджета к госизмене / 10 декабря
- Экономика: Врачи способны привлечь в Россию большие деньги / 1 декабря
- Трамп знал о жалобе информатора на момент, когда принимал решение разморозить военную помощь Украине – СМИ / 29 ноября
- В МИД заявили об усилении давления ФБР на проживающих в США россиян / 9 декабря
- Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в России / 28 ноября
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества – Офис президента / 8 декабря
- Активисту Марку Гальперину, осужденному за призывы к экстремизму, изменили срок с условного на реальный из-за летних митингов / 4 декабря