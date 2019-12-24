Доллар впервые за 1,5 года опустился ниже 62 рублей

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.57 мск вторника опустился на 26 копеек – до 62,01 рубля, курс евро снизился на 41 копейку – до 68,64 рубля.

Ранее в ходе торгов вторника доллар и евро обновили минимумы с июля и марта 2018 года, опустившись до 61,94 рубля и 68,59 рубля соответственно, передает РИА «Новости».

Отечественную валюту поддерживает налоговый период декабря, в ходе которого банки, по оценкам экспертов, перечислят в бюджет более 1,5 трлн рублей.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал материал германской медиакомпании Deutsche Welle, в котором утверждалось, что в Белоруссии по приказу сверху якобы были убиты политические оппоненты главы государства. «Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Ответ простой – зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Белоруссии двух […]