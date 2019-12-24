ОСК выразила готовность заменить подрядчика по укладке труб для «Северного потока – 2»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готова спроектировать и построить судно для укладки труб при строительстве морского газопровода «Северный поток – 2», сообщил президент организации Алексей Рахманов.
Рахманов сообщил в интервью каналу «Россия-24», что, по его мнению, «страна, которая построила атомные ледоколы и подводные лодки, сможет сделать все», пишут «Ведомости».
При этом на данный момент в РФ подобных судов нет. Однако если в ОСК поступит заказ, специалисты немедленно приступят к проектированию и строительству.
Рахманов добавил, что в среднем речь идет «о полутора-двух годах проектирования и трех-четырех годах строительства».
Напомним, Конгресс США заложил в оборонный бюджет на следующий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как санкции США научат Газпром укладывать трубы.
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