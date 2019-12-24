ОСК выразила готовность заменить подрядчика по укладке труб для «Северного потока – 2»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готова спроектировать и построить судно для укладки труб при строительстве морского газопровода «Северный поток – 2», сообщил президент организации Алексей Рахманов.

Рахманов сообщил в интервью каналу «Россия-24», что, по его мнению, «страна, которая построила атомные ледоколы и подводные лодки, сможет сделать все», пишут «Ведомости».

При этом на данный момент в РФ подобных судов нет. Однако если в ОСК поступит заказ, специалисты немедленно приступят к проектированию и строительству.

Рахманов добавил, что в среднем речь идет «о полутора-двух годах проектирования и трех-четырех годах строительства».

Напомним, Конгресс США заложил в оборонный бюджет на следующий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как санкции США научат Газпром укладывать трубы.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эксперты рассказали, какие вещи станут худшими подарками на самый главный зимний праздник. В список попали сувениры и символ Нового года. Согласно опросу крупной почтовой системы, любое изделие в форме крысы или различные памятные презенты возглавили рейтинг. Также выяснилось, что половина жителей РФ не хотят обнаружить под ёлкой косметику, мягкие игрушки, календарь, весы или полотенце и […]