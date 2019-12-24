Паралимпийцы РФ не согласились с решением ВАДА

Исполком Паралимпийского комитета РФ (ПКР) согласился с рекомендациями наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с решением ВАДА по лишению РУСАДА статуса соответствия, сообщили в релизе организации.

Заседание исполкома ПКР прошло во вторник в Москве.

Наблюдательный совет РУСАДА ранее вынес рекомендацию не соглашаться с решением ВАДА, которое признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, передает РИА «Новости». Исполком ВАДА вследствие этого отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года с возможным индивидуальным допуском в нейтральном статусе.

«В связи с тем, что решение исполкома ВАДА напрямую затрагивает права и интересы ПКР и его представителей, (исполком решил) вступить в спор между ВАДА и РУСАДА в качестве заинтересованной стороны (третьего лица) в порядке и в сроки, предусмотренные всемирным антидопинговым кодексом и международным стандартом ВАДА по соответствию подписавших кодекс сторон», – сообщили в ПКР.

«В первом квартале 2020 года исполкому ПКР обсудить предложения по юридической фирме, имеющей положительный судебный опыт в области международного спортивного права, для представления интересов ПКР в судебном спортивном арбитражном процессе в CAS», – добавили в ПКР.

Согласно процедуре, если общее собрание РУСАДА последует рекомендациям набсовета и также не согласится с решением WADA, запустится процедура апелляции – ВАДА уведомит CAS, который вынесет решение по данному вопросу.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

В субботу, 21 декабря официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет получил доказательства вмешательства экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных спортсменов.

Напомним, ранее во вторник Исполком Олимпийского комитета РФ единогласно поддержал решение набсовета Российского антидопингового агентства не соглашаться с вердиктом ВАДА по лишению РУСАДА статуса соответствия.





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