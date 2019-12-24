Только половина депутатов посетили все заседания Рады в декабре – Комитет избирателей Украины

Только половина депутатов посетили все заседания Верховной Рады в декабре, заявили 24 декабря в Комитете избирателей Украины.
«Из 423 народных депутатов все заседания посетили лишь 240 депутатов или 56% от состава Рады. Еще 141 депутат посетил 10–13 заседаний, 40 депутатов – девять и менее заседаний. Среди фракций ВРУ самые высокие показатели посещаемости у фракций «Слуга народа», «Европейская солидарность» и «Голос», – сказано в сообщении.
В среднем на заседаниях Рады в декабре было зарегистрировано 82% депутатов от «Слуги народа», 75% от «Европейской солидарности» и 75% от «Голоса».
«Низкие показатели посещения у группы «За будущее» – в среднем в Раду ходили 70% депутатов группы. В «Оппозиционной платформе – За жизнь» показатели посещения на уровне 63%, у ВО «Батьківщина» – 60%», – продолжили в КИУ.
Как заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, по сравнению с ноябрем количество «депутатов-прогульщиков» возросло.
«Если в ноябре все пленарные заседания Верховной Рады посетили 299 депутатов, то в декабре – только 240», – сказал он.
КИУ проанализировал посещаемость депутатов на основании данных электронной регистрации. Всего в этом месяце было 14 пленарных заседаний.
В комитете заявляли, что в декабре восемь нардепов пропустили 90% голосований.
В настоящее время народным депутатам не выплачивают зарплату, если они не приходят на заседания. В аппарате ВР сообщали, что в 2018 году Украина сэкономила более 16 млн грн на зарплате депутатам, которые пропускали заседания Верховной Рады.
25 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон «О статусе народного депутата Украины», согласно которому, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной сессии парламента без уважительных причин не принимает участие более чем в 30% пленарных заседаний Рады или более чем 50% заседаний комитета, в состав которого он входит, ему не будут возмещаться расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий. Документ вступил в силу 1 ноября.
За ноябрь депутатских выплат лишили 81 парламентария.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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