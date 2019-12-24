Мнение: Зелёный крестовый поход, уборка за собаками и Земля миллионы лет назад

1. Вот, наконец, мы и дождались. К власти в Евросоюзе пришло поколение, воспитанное на классическом фэнтези и решившее всерьёз поиграть в природолюбивых лесных эльфов, превратив всю Западную Европу в сплошной Лотлориэн. Эти погружённые в Изумрудный сон создания вознамерились полностью преобразовать европейскую экономику, принудительно сделав её экологичной и углеродно-нейтральной.

Как известно, зелёная экономика не может быть открыта для внешней торговли: экологичные товары обходятся слишком дорого и потому неконкурентоспособны. Поэтому эльфийские лидеры ЕС вскоре вынуждены будут начать таможенную и санкционную войну против всего остального мира, повышая ввозные пошлины или вовсе запрещая неэкологичные зарубежные товары. Вот что пишет об этом Иван Данилов:

https://ria.ru/20191215/1562397168.html

У Евросоюза появился новый повод для введения экономических санкций — в том числе против России. Впрочем, под удар новых репрессивных мер Еврокомиссии попадут не только (и не столько) российские компании, но и все партнеры Евросоюза, а отношения с США могут оказаться испорченными не просто надолго, а навсегда. Эта перспектива санкционно-экономической войны в формате «Евросоюз против всего мира» связана с амбициозной программой новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Программа, которую с восторгом встретили многие европейские СМИ и которая широко рекламируется в международном инфополе как пример дальновидной и высокоморальной политики, называется «Зелёный пакт для Европы» (European Green Deal). Она предполагает радикальное реформирование европейской экономики с целью достижения «углеродной нейтральности» к 2050 году. На первый взгляд, может показаться, что амбициозная программа фон дер Ляйен — это сугубо экологический проект, но на практике, если посмотреть на шаг вперед, эта программа буквально заставит Евросоюз вводить экономические ограничения против Китая, России, Индии, США… <…>

Логично, что в условиях ещё более жёстких ограничений и налогов, а также роста цен на электроэнергию и топливо любое производство, начиная от стали и заканчивая машинами или мукой, в Евросоюзе будет совершенно нерентабельным. Европейские же товары не смогут конкурировать на европейских — и тем более на международных — рынках. Более того, европейский бизнес просто будет сбегать из Евросоюза, увозя с собой деньги, технологии, рабочие места и налоги, причем уезжать будет во все стороны: в Китай, в США и даже в Россию (у которой, кстати, будет особенно ярко проявляться преимущество в виде низких цен на электроэнергию и газ, а также легкий транспортный доступ к европейским рынкам).

Именно поэтому Еврокомиссия заранее обсуждает меры, которые позволят спастись от бегства европейского бизнеса в США, Китай, Россию и Великобританию. Самая популярная идея — это введение «экологических налогов» на товары из этих стран. Если подход европейских политиков не изменится, то эти налоги будут держаться до тех пор, пока другие страны не капитулируют и не начнут душить свои собственные экономики такими же «зелёными» программами, резко поднимать цены на бензин, обкладывать дополнительными поборами потребление природного газа, отказываться от угольной электрогенерации и так далее. Если внутри самой Еврокомиссии победят самые радикальные «зелёные» политики, то есть риск, что от партнёров Евросоюза могут начать требовать ограничить даже использование АЭС. <…>

…под удар европейской «экологической мести», вероятно, попадут американские самолёты и электроника, китайские товары широкого потребления и гаджеты, а также российский газ, нефтепродукты, сталь и удобрения.

Урсула фон дер Ляйен говорит, что «Зелёный пакт для Европы» — это проект, который является европейским эквивалентом американского полета на Луну, вероятно, подразумевая его сложность, дороговизну и колоссальное историческое значение.

Интересно, какую ролевую модель стоит выбрать нам, россиянам, в ответ на этот наглый эльфийский вызов? На Западе нас считают за орков, возглавляемых Тёмным Властелином. Вместе с тем, у нас много угля, нефти, газа, золота, алмазов, железной руды и прочих полезных ископаемых, а также настолько развитые технологии, что пожалуй, мы легко могли бы выбрать путь гномов. Или, быть может, нам просто следует остаться людьми?

2. Напрасно, дорогие коллеги, многие из вас так сильно критиковали многоуважаемого monetam. Никакой он не «тролль» и видит в современной российской реальности не только эстетически спорные гаражи и заборы, но и безусловно позитивные изменения.

Вот что он пишет про успешно развивающуюся у нас культуру уборки собаководов за своими собаками:

https://monetam.livejournal.com/1221706.html

Взять, к примеру, проблему с собачьим дерьмом.

Спроси меня – ну так не было этой проблемы никогда! То есть примерно как с Солнцем: оно незыблемо всходит-восходит, и все хорошо знают, что так будет до скончания века. Можно ли желать того, чтобы Солнце стало квадратным, или самим регулировать время восхода-заката?

Так и с собаками: ну гадют они и гадют, смотрим мы на это, порой и вляпываемся, если неосторожны бываем, и считаем всё это естественным.

Пусть дворники убирают! На то и Путин придуман, чтобы такие проблемы решать.

А изменения – раз, и произошли.

Редко-редко в нашем районе кто выгуливает собачку без пакетиков в кармашке. И пожилые дяденьки, и накрашенные тётеньки не брезгуют наклоняться, и убирать за своими любимцами. И делать наглую уверенную морду, якобы не замечая того, что там твой пёсик сотворит – стыдно.

Да, есть такие наглецы. Но это – исключения. И смотрят на них соответственно.

И модней, и правильней – убрать за собакой. Просто ведь это, да? Естественно это, верно? Вот какие мы сейчас продвинутые да умные!

И совсем не узнаем самих же себя двадцать лет назад, когда такое поведение казалось именно что непонятной глупой блажью.

В комментариях, впрочем, автору немедленно пожаловались, что в других городах России, за пределами Москвы, ситуация не настолько радужная. Кто же здесь прав? И что делать, чтобы описанное благолепие из района проживания monetam уже без всяких сомнений распространилось на всю страну?

3. Телеграм-канал «Сингулярность» указал ссылку на трёхмерную карту Земли, где показано, как выглядела наша планета десятки и сотни миллионов лет назад, когда материки были расположены совсем по-другому:

https://t.me/singularnost/470

https://dinosaurpictures.org/ancient-earth#750

Для тех, кому лень крутить древнюю Землю, рекомендую ознакомиться вот с этим видео, демонстрирующем дрейф материков за последние 540 миллионов лет:

Несколько удивительных фактов:

– Скандинавия и Европейская часть России (Восточно-Европейская платформа) 750-400 миллионов лет назад находились в Южном полушарии, и лишь затем переместились в Северное;

– Сибирь (Сибирская платформа) не только «переплыла» на север таким же образом, но и перевернулась при этом почти на 180 градусов (изначально полуостров Таймыр и Обская губа были не на севере, а на юге Сибири);

– Основная часть суши на протяжении последних 750 миллионов лет находилась преимущественно в Южном полушарии, и лишь в эпоху динозавров между полушариями установился баланс, а затем начало доминировать Северное;

– Иногда материки собирались в суперконтинент, покрытый громадными ледниками вблизи Южного полюса, гораздо больше по площади, чем нынешний ледяной щит Антарктиды;

– Когда суперконтинент разваливался, планета покрывалась мелкими шельфовыми морями и сильно теплела вследствие этого – по словам учёных, глобальная температура тогда была намного выше, чем сейчас, без всякого влияния человека на климат.

Наконец, последнее наблюдение, уже не совсем научное: то ли мы ещё слишком мало знаем о древней географии, то ли и впрямь карта мира бóльшую часть времени выглядела сравнительно бесформенно и скучно, до того как наступила современная эпоха: с её приятным для глаза распределением суши между полушариями, с несколькими чётко сформированными океанами (а не одним доминирующим сверхгигантским) и с более менее хорошо оконтуренными, «красивыми» материками. Это подозрительно.

Источник: Место для дискуссий

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