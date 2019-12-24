В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

24.12.2019, 13:37, Новости дня

В Басманном районе Москвы нашли убитую женщину с пакетом на голове, задержан ее брат, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, утром 24 декабря вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны», – уточнила представитель ведомства, передает РИА «Новости».

Отмечается, что женщина злоупотребляла алкоголем.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство». В убийстве заподозрили брата погибшей, его задержали.

Ранее также сообщалось, что мужчина из ревности убил бывшую жену в ходе ссоры на севере Москвы.



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