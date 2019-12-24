В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

В Басманном районе Москвы нашли убитую женщину с пакетом на голове, задержан ее брат, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
«По данным следствия, утром 24 декабря вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны», – уточнила представитель ведомства, передает РИА «Новости».
Отмечается, что женщина злоупотребляла алкоголем.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство». В убийстве заподозрили брата погибшей, его задержали.
Ранее также сообщалось, что мужчина из ревности убил бывшую жену в ходе ссоры на севере Москвы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Союзное государство РФ и Белоруссии не может создаваться так, как это предлагает Москва, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Сегодня нельзя решать вопрос так, как вы (Россия) предлагаете: «Давайте, президентом будет этот, парламент будет этот, сверху вот это сейчас все построим», – сообщил белорусский лидер, передает ТАСС. Он также заявил, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперт предсказал ответ Еревана на требование Баку снести памятник «фашисту Нжде» / 27 ноября
- Поклонская прокомментировала колонку бывшего мужа в газете ВЗГЛЯД / 9 декабря
- Pussy Riot учредили премию за тексты и видео о домашнем насилии / 13 декабря
- Назван новый глава пресс-службы московского ГУМВД / 29 ноября
- Явка на выборах мэра Абакана за четыре часа составила меньше 6% / 22 декабря
- В Одессе гинеколог установил скрытую камеру в кабинете УЗИ, видео продавал на порносайтах / 28 ноября
- Главой Волынской ОГА стал луганчанин Погуляйко / 3 декабря
- Лучшие практики внедрения «мусорной» реформы обсудили на форуме «Чистая страна» / 16 декабря