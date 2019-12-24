Гаджеты: Китайские власти обвиняют Xiaomi и Tencent в слежке за пользователями

24.12.2019, 13:32, Новости дня


Китайские высокотехнологические компании зачастую попадают в скандалы связанные с незаконным использованием личной информации пользователей. Однако как оказалось, такие подозрения возникают не только на Западе, но и в самом Китае регуляторы с недоверием относятся к собственным компаниям.

Технологические гиганты Xiaomi и Tencent попали в поле зрения китайского Министерства промышленности, информации и технологий (MIIT), специалисты которого представили список из 41 приложений подозреваемых в нарушении национальных законов касающихся сбора и перепродажи персональных данных.

В списке выделяются программы, принадлежащие одним из самых авторитетных технологичных компаний замеченных в нечестной работе с личными данными клиентов, такие как Xiaomi Finance, Tencent QQ (сервис обмена мгновенными сообщениями) и QQ Reading (платформа, предназначенная для электронных книг). Также отмечены и другие крупные китайские компании, такие как Sina Corp (владелец социальной сети Weibo) и служба доставки FlashEX.

Таким образом китайские власти показывают, что не будут мириться с нарушением конфиденциальности пользователей, сколь не был бы авторитетен нарушитель закона.



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