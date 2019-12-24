Мнение: Изоляция Крыма…

Когда Путин с Ротенбергом прокатились по железнодорожной части Крымского моста, в Евросоюзе, оказывается, осерчали, что по мосту будут ездить и поезда. Потому что открытие железнодорожной части Крымского моста стало «еще одним шагом… к изоляции Крыма от Украины».
А первый шаг изоляции — перекрытие дамбой Северо-Крымского канала?
И зачем чесать там, где не чешется? Эдак можно договориться, что Эресуннский мост, соединяющий столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальмё – это тоже шаг к изоляции то ли Швеции, то ли Дании…
Фотографии отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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