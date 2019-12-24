Мнение: Изоляция Крыма…

24.12.2019, 13:31, Разное

Когда Путин с Ротенбергом прокатились по железнодорожной части Крымского моста, в Евросоюзе, оказывается, осерчали, что по мосту будут ездить и поезда. Потому что открытие железнодорожной части Крымского моста стало «еще одним шагом… к изоляции Крыма от Украины».

А первый шаг изоляции — перекрытие дамбой Северо-Крымского канала?

И зачем чесать там, где не чешется? Эдак можно договориться, что Эресуннский мост, соединяющий столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальмё – это тоже шаг к изоляции то ли Швеции, то ли Дании…

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Эксперты рассказали, какие вещи станут худшими подарками на самый главный зимний праздник. В список попали сувениры и символ Нового года. Согласно опросу крупной почтовой системы, любое изделие в форме крысы или различные памятные презенты возглавили рейтинг. Также выяснилось, что половина жителей РФ не хотят обнаружить под ёлкой косметику, мягкие игрушки, календарь, весы или полотенце и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика