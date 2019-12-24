В Одессу прибыл американский эсминец Ross

24.12.2019, 13:30, Новости дня

24 декабря в порт Одессы прибыл американский ракетный эсминец USS Ross DDG71. Об этом сообщает «Думская».

Издание отмечает, что корабль был пришвартован к причалу на Карантинном молу в сильный туман.

В акваторию Черного моря USS Ross вошел 15 декабря. Пресс-служба 6-го флота ВМС США объясняла, что эсминец будет проводить операции по обеспечению безопасности и взаимодействовать с союзниками и партнерами в регионе.

USS Ross стал восьмым американским военным кораблем, который посещает Черное море в 2019 году. Корабль заходил в Черноморскую акваторию в апреле.

Визит USS Ross демонстрирует «неизменную приверженность США безопасности и стабильности» в Черном море, заявляла командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Накануне звездная наследница опубликовала загадочный снимок в «Сторис» на своей странице «Инстаграм». На фото девушка запечатлела сама себя в зеркало. Глядя на кадр, несложно догадаться, что дочь Климовой находится в больнице. В руках Елизавета держит выписной эпикриз.  Что именно с ней произошло, Хорошилова не рассказала. Ее мать, к слову, тоже воздержалась от комментариев. Тем не […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика