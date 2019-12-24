В Одессу прибыл американский эсминец Ross

24 декабря в порт Одессы прибыл американский ракетный эсминец USS Ross DDG71. Об этом сообщает «Думская».
Издание отмечает, что корабль был пришвартован к причалу на Карантинном молу в сильный туман.
В акваторию Черного моря USS Ross вошел 15 декабря. Пресс-служба 6-го флота ВМС США объясняла, что эсминец будет проводить операции по обеспечению безопасности и взаимодействовать с союзниками и партнерами в регионе.
USS Ross стал восьмым американским военным кораблем, который посещает Черное море в 2019 году. Корабль заходил в Черноморскую акваторию в апреле.
Визит USS Ross демонстрирует «неизменную приверженность США безопасности и стабильности» в Черном море, заявляла командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Накануне звездная наследница опубликовала загадочный снимок в «Сторис» на своей странице «Инстаграм». На фото девушка запечатлела сама себя в зеркало. Глядя на кадр, несложно догадаться, что дочь Климовой находится в больнице. В руках Елизавета держит выписной эпикриз. Что именно с ней произошло, Хорошилова не рассказала. Ее мать, к слову, тоже воздержалась от комментариев. Тем не […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Губернатора Левченко ждёт тюрьма / 1 декабря
- Удар в спину Украине или показалось? / 25 ноября
- Друг Пугачевой Игорь Гуляев объяснил любовь певицы к дерзким мини-платьям / 11 декабря
- Наука: Ой, что-то мне за это будет… – как мозг корректирует свои ожидания / 4 декабря
- Прижатому к стене Зеленскому посоветовали прикрыться геями / 2 декабря
- Россия будет искать полезные ископаемые в космосе / 10 декабря
- Девочке сказали: «Пожалуйста» / 14 декабря
- Хаббл сделала снимок пары дружелюбных галактик / 2 декабря