Стрелявшему в детей петербуржцу вынесли приговор

24.12.2019, 13:30, Новости дня

В Петербурге осудили местного жителя Марка Барбасова, который выстрелил из сигнального оружия в детей на площадке, сообщили в пресс-службе городских судов.

Барбасов в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке выстрелил из сигнального оружия, «проявляя пьяную удаль и грубое озорство», сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

«(Он)… произвел один выстрел из… пускового устройства «Сигнал охотника», относящегося к категории сигнального оружия, в сторону несовершеннолетних (детей), в результате чего умышленно попал зарядом в голову (одного из них), чем причинил его здоровью легкий вред», – говорится в сообщении.

Действия обвиняемого испугали детей, те убежали с детской площадки. Барбасов признал вину в суде по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

«Суд назначил (ему) наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», – заключили в пресс-службе.

В сентябре хабаровчанин выстрелил в ребенка из-за шума во дворе.



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