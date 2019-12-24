Зеленский подписал закон о перезагрузке ГБР. Труба заявил, что норма о прекращении его полномочий – политическая

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований. Эта информация указана в карточке соответствующего законопроекта №2116 на сайте Верховной Рады.

В законе прописана норма, согласно которой полномочия руководителя Госбюро расследований прекращаются досрочно.

Директор ГБР Роман Труба прокомментировал в Telegram подписание закона. «Со вступлением в силу директор и заместители досрочно прекращают полномочия. Это, конечно, политическая, а не правовая норма. Тем не менее, уверен: мы сделали то, что не сделал бы никто – без всякой поддержки, меньше, чем через год, запустили в работу новый правоохранительный орган», – отметил Труба.

Верховная Рада 3 декабря приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюро расследований» по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований».

Согласно документу, президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины. Ранее директора ведомства президент мог назначить по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии.

В законе уточняется порядок утверждения организационной структуры ГБР, порядок образования территориальных управлений бюро. Кроме того, «меняется подход к определению предельной численности центрального аппарата и территориальных управлений Государственного бюро расследований» – предполагается, что численность будет определять Кабинет Министров Украины по представлению директора ГБР. В настоящее время предельная численность составляет 1500 человек.

Перед голосованием за документ во втором чтении депутаты поддержали поправки, которые предусматривают создание конкурсной комиссии по избранию руководства ГБР, а также перевод следователей и прокуроров по делам Майдана из Генеральной прокуратуры Украины в Госбюро расследований без конкурса. Также утвердили правку, согласно которой полномочия директора Госбюро расследований и его заместителей прекращаются досрочно.

Труба выступал против такого решения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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