Число случае насилия в армии снизилось

24.12.2019, 13:30, Новости дня

В 2019 году прокуратура зарегистрировала вдвое меньше случаев насилия в российской армии, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Куренной отметил, что число случаев насилия командиров к подчиненным «в структуре преступности незначительно», передает РИА «Новости».

«За 11 месяцев 2019 года – еще минимум вдвое по отношению к тому же периоду прошлого года», – сказал представитель ведомства.

Число пострадавших от неуставных взаимоотношений военнослужащих за последние пять лет сократилось почти на 43%, добавил он.

«За последние пять лет динамика насильственных преступлений характеризуется последовательным сокращением. В результате мер, принятых военными прокурорами совместно с командованием и органами безопасности, с 2014 года показатели неуставных взаимоотношений в войсках снизились почти в два раза – более чем на 40%», – указал Куренной, информирует ТАСС.

Ранее в Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии, и отметили, что сексуальные надругательства и однополые связи в Вооруженных Силах «не приветствуются, а жестко выражаясь, презираются и могут стать поводом для серьезных неуставных отношений к гомосексуалисту».



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