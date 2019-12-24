Исполком ОКР поддержал намерение РУСАДА не соглашаться с решением ВАДА

24.12.2019, 13:26, Новости дня

Исполком Олимпийского комитета РФ единогласно поддержал решение набсовета Российского антидопингового агентства не соглашаться с вердиктом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по лишению РУСАДА статуса соответствия, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Наблюдательный совет РУСАДА ранее вынес рекомендацию не соглашаться с решением ВАДА, которое признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, передает РИА «Новости».

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

В субботу, 21 декабря официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет получил доказательства вмешательства экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных спортсменов. 



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