Исполком ОКР поддержал намерение РУСАДА не соглашаться с решением ВАДА

Исполком Олимпийского комитета РФ единогласно поддержал решение набсовета Российского антидопингового агентства не соглашаться с вердиктом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по лишению РУСАДА статуса соответствия, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Наблюдательный совет РУСАДА ранее вынес рекомендацию не соглашаться с решением ВАДА, которое признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, передает РИА «Новости».

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

В субботу, 21 декабря официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет получил доказательства вмешательства экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных спортсменов.





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