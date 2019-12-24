Приставы начали розыск Ольги Бузовой из-за долгов

Певица Ольга Бузова задолжала 10 тыс. рублей за коммунальные услуги, судебные приставы возбудили исполнительное производство против нее.
У артистки накопился долг в 10 тыс. 662 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на базу Федеральной службы приставов.
По данным агентства, Бузова задолжала за услуги ЖКХ по квартире в Петербурге, иск подала управляющая компания, судебный приказ направили в августе.
Ранее сообщалось, что приставы ведут розыск отца певицы Ольги Бузовой Игоря Бузова за долги в размере 35 тыс. рублей.
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