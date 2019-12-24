В Москве на улице нашли завернутого в пакет младенца

В Москве на улице местные жители нашли грудного ребенка, который был завернут в бумажный пакет. На данный момент подробности произошедшего инцидента устанавливаются сотрудниками полиции.

Инцидент произошел сегодня на юге столицы. Местные жители обратились к правоохранителям, сообщив о странной находке. На дороге лежал ребенок, завернутый в бумажный пакет. Возраст мальчика — около месяца,его отправили в одну из местных больниц.

На данный момент младенец проходит обследование, врачи сообщат о возможных проблемах со здоровьем мальчика позже. Параллельно проводится проверка касательно произошедшего инцидента.

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