Грудного ребенка оставили умирать в подъезде в Мытищах

В подъезде многоквартирного дома на улице Юбилейная в подмосковных Мытищах нашли новорожденного ребенка. Девочка лежала рядом с лифтом, передает телеканал «360».
Руководитель пресс-службы регионального управления МВД России Татьяна Петрова заявила, что в настоящее время правоохранители разыскивают нерадивую мать младенца. Саму малышку доставили в медицинское учреждения, где она находится под надзором врачей. О ее состоянии не сообщается.
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