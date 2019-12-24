Бизнесмен в Сибири решил продать село вместе с жителями

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями.
В селе Васильевка находятся 45 домов и животноводческий комплекс, за них мужчина решил получить 20 млн рублей, о чем и сообщил в объявлении в интернете, передает НТВ.
По данным телеканала, в ответ на звонки жителей соседних районов, представители бизнесмена заявили, что после покупки с людьми можно «делать все что угодно», в том числе выселить.
Отмечается, что в конце 1980-х годов Минусинскому строительному комбинату выделили средства на возрождение умирающей деревни, а в 90-е годы руководитель компании получил земли в бессрочное пользование. При этом приватизировать жилье через суд смогли только 15 человек.
Ранее сообщалось, что в Германии на аукционе продали деревню.
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