ОСК назвала число передаваемых в 2019 году Минобороны кораблей

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает до конца года передать Минобороны 14 новых и модернизированных судов, сообщил глава корпорации Алексей Рахманов.

«На сегодняшний день стройка всех кораблей сдаточной программы этого года – у нас 10 строящихся и четыре на модернизации – закончена целиком. Государственные испытания закончены на подавляющем большинстве из них», – передает ТАСС слова Рахманова в эфире «Россия-24».

По словам Рахманова, сейчас на кораблях идет либо стадия устранения замечаний, либо финишная отделка.

«Очень надеемся, что такими ударными темпами до конца года мы сможем поднять флаги или по крайней мере подписать приемочные акты в отношении 99,9% кораблей и судов», – отметил глава ОСК

Он рассказал также, что ОСК готова спроектировать и построить судно-трубоукладчик для строительства морских газопроводов за 4,5-6 лет.

«Я абсолютно убежден, что страна, которая построила атомные ледоколы и подводные лодки, сможет сделать все. И в этом смысле у нас нет никаких сомнений, что если будет заказ, то мы приступим немедленно к проектированию и соответственно потом к строительству такого судна», – сказал Рахманов.

Он добавил, что в среднем речь идет «о 1,5-2 годах проектирования и 3-4 года строительства».

Напомним, 16 декабря гендиректор «Северной верфи» Игорь Пономарев заявил, что построенные предприятии фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий» должны быть переданы ВМФ в районе новогодних праздников.





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