Зеленский подписал закон, необходимый для «промышленного безвиза» с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора». Об этом 23 декабря проинформировал сайт главы государства.

«Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции. Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским союзом, в части приведения украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора в соответствие с законодательством ЕС», – сказано в сообщении.

В Офисе президента Украины отметили, что подписанный закон выводит из-под действия рыночного надзора ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; объекты строительства, определенные законом «О регулировании градостроительной деятельности»; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них (ювелирные и бытовые).

Закон был принят Верховной Радой 12 декабря. «Проектом закона с целью усовершенствования законодательства предлагается устранить дублирование контроля по отдельным видам продукции, а также уточнить некоторые исключения из сферы действия рыночного надзора», – было сказано в пояснительной записке к документу.

Принятие соответствующего закона являлось одним из последних условий, которые должна выполнить Украина для начала переговоров с Евросоюзом о подписании первых договоров в рамках «промышленного безвиза» – упрощенного экспорта промышленных товаров из Украины в ЕС без дополнительной сертификации.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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