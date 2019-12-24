Санта-Клаус отправился в 64-е турне по миру

Новогодний волшебник Санта-Клаус во вторник начал 64-е путешествие по миру, чтобы поздравить всех с праздником Рождества и вручить подарки детям, информирует Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

NORAD информирует в Twitter, что командованием получено уведомление: «Санта только что вылетел с Северного Полюса! Его волшебное путешествие по всему миру началось».

Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе около 12.30 мск на санях, запряженных девятью оленями, передает РИА «Новости».

Длина саней составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете – 75 тыс. леденцов.

Отмечается, что перед транспортным средством стоит непростая задача – пронести над всем миром немалый груз, так как вес Санты составляет около 117 килограммов, а вес подарков исчисляется десятками тонн.

«Топливом» для оленей служат сено, морковь и овсянка. Отправлению предшествовала тщательная подготовка: Санта накормил животных, дал последние распоряжения эльфам и лично проследил за упаковкой подарков.

За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Кроме того, рождественское путешествие может отслеживать в режиме реального времени любой желающий на сайте noradsanta.org.

Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако телефонный номер был указан с ошибкой, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. NORAD использует четыре системы контроля – спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры», видео с которых доступно на YouTube.

Ориентиром для радаров служит мерцающий красный нос вожака упряжки – оленя Рудольфа.

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