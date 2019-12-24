Рудковская публично призналась Билану в любви в день рождения

В своем посте Яна решила, по всей видимости, вспомнить один из лучших моментов со своим подопечным. Она опубликовала фото, на котором позирует вместе с Биланом. Певец облачен в костюм-тройку травянного цвета, в то время, как Рудковская позирует в полупрозрачном изысканном платье цвета увядшей розы. Стоит заметить, что знаменитостей связывают не только рабочие, но и личные близкие отношения.

«Мой любимый друг! Мы с тобой 15 лет идем плечо к плечу и делаем много хорошего в этом мире! Твои песни любят как взрослые,так и дети! Ты невероятно добрый и честный, очень тонкий и ранимый, в нашем жестком конкурентном мире – это большая редкость!» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала супруга фигуриста Плющенко на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Она добавила, что Дмитрий – удивительный человек. Также продюсер вдруг неожиданно призналась артисту в любви.

«Я тебя очень люблю и хочу пожелать тебе быть счастливым! Здоровья и счастья, а твоего безграничного таланта хватит еще на долгие -долгие годы ! С днем рождения, мой друг, Дима», – такими теплыми словами Яна закончила свое поздравление.

Поклонники и коллеги продюсера также присоединились к добрым пожеланиям в адрес певца: «С днем рождения,Дима!Успехов и побед!🎉🎉😉✌️», »

Пусть в жизни будет все что нужно. Чем жизнь бывает хороша. Любовь, здоровья, счастье, дружба и вечно добрая ДУША. С ДНЮХОЙ❤️ Димитрий», «Поздравляем от всей души Диму с Днем рождения!!!! 😍 Лучший!!!».

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 24 Дек 2019 в 12:21 PST

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