«Палала». Вышел клип группы Kazka. Видео

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Видео: КАZКА / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Совсем недавно СМИ сообщали о срочной госпитализации худрука театра «Современник». Согласно новой информации, состояние Галины Волчек стабилизировалось. В пресс-службе культурного учреждения заявили, что артистке стало лучше. Служащие и сотрудники «Современника» выразили надежду, что художественный руководитель очень скоро поправится и вернется к ним. Ранее СМИ, ссылаясь на слова директора театра Игоря Попова, сообщили, что Галина Волчек […]
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