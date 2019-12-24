Правительство планирует обучить цифровой грамотности 6 млн украинцев

24 декабря Министерство цифровой трансформации Украины озвучило планы обучить цифровым навыкам 6 млн граждан в течение трех лет. Об этом передает корреспондент интернет-издания «ГОРДОН».
В планах Минцифры – запустить бесплатную национальную программу «Действие. Цифровое образование» и за три года научить цифровой грамотности 6 млн украинцев. Концепция, формат и программы обучения, по словам представителей министерства, будут доступны уже с 21 января 2020 года.
Планы были озвучены в ходе презентации результатов исследования, которое проводила MLS group. Их представили премьер-министр Украины Алексей Гончарук и вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Результаты опроса 1800 граждан разного возраста свидетельствуют, что цифровые навыки украинцев находятся на отметке «ниже среднего».
47% респондентов говорят об актуальности для них обучения цифровым навыкам. В их числе 61,4% молодежи в возрасте 18–29 лет и 67,5% детей среднего и старшего школьного возраста.
При этом у 13,7% опрошенных отсутствует желание учиться и отсутствует подключение к интернету.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Совсем недавно СМИ сообщали о срочной госпитализации худрука театра «Современник». Согласно новой информации, состояние Галины Волчек стабилизировалось. В пресс-службе культурного учреждения заявили, что артистке стало лучше. Служащие и сотрудники «Современника» выразили надежду, что художественный руководитель очень скоро поправится и вернется к ним. Ранее СМИ, ссылаясь на слова директора театра Игоря Попова, сообщили, что Галина Волчек […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперты рассказали, как можно продлить работу Windows 7 ещё на несколько лет / 15 декабря
- Оглашены рублёвые цены на мощный кроссовер Porsche Macan GTS 2020 / 18 декабря
- В американской пустыне из-за «Дизельгейта» ржавеют тысячи автомобилей Volkswagen / 4 декабря
- «Безвкусица!»: Глюкоза в образе Аллы Пугачевой разочаровала своих поклонников / 13 декабря
- «Тот динозавр у него еще есть»: Галкина высмеяли из-за слов о разнице в возрасте / 18 декабря
- Некоторые продукты провоцируют выпадение волос и являются виновниками раннего облысения / 15 декабря
- Мнение: Больше никаких компромиссов для США. Россия развернет новейшее наступательное вооружение / 2 декабря
- Лев Лещенко оправдался за нецензурное слово в эфире шоу Максима Галкина / 14 декабря