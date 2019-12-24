Правительство планирует обучить цифровой грамотности 6 млн украинцев

24 декабря Министерство цифровой трансформации Украины озвучило планы обучить цифровым навыкам 6 млн граждан в течение трех лет. Об этом передает корреспондент интернет-издания «ГОРДОН».

В планах Минцифры – запустить бесплатную национальную программу «Действие. Цифровое образование» и за три года научить цифровой грамотности 6 млн украинцев. Концепция, формат и программы обучения, по словам представителей министерства, будут доступны уже с 21 января 2020 года.

Планы были озвучены в ходе презентации результатов исследования, которое проводила MLS group. Их представили премьер-министр Украины Алексей Гончарук и вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Результаты опроса 1800 граждан разного возраста свидетельствуют, что цифровые навыки украинцев находятся на отметке «ниже среднего».

47% респондентов говорят об актуальности для них обучения цифровым навыкам. В их числе 61,4% молодежи в возрасте 18–29 лет и 67,5% детей среднего и старшего школьного возраста.

При этом у 13,7% опрошенных отсутствует желание учиться и отсутствует подключение к интернету.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Совсем недавно СМИ сообщали о срочной госпитализации худрука театра «Современник». Согласно новой информации, состояние Галины Волчек стабилизировалось. В пресс-службе культурного учреждения заявили, что артистке стало лучше. Служащие и сотрудники «Современника» выразили надежду, что художественный руководитель очень скоро поправится и вернется к ним. Ранее СМИ, ссылаясь на слова директора театра Игоря Попова, сообщили, что Галина Волчек […]