Правительство планирует обучить цифровой грамотности 6 млн украинцев

24.12.2019, 13:06, Новости дня

24 декабря Министерство цифровой трансформации Украины озвучило планы обучить цифровым навыкам 6 млн граждан в течение трех лет. Об этом передает корреспондент интернет-издания «ГОРДОН».

В планах Минцифры – запустить бесплатную национальную программу «Действие. Цифровое образование» и за три года научить цифровой грамотности 6 млн украинцев. Концепция, формат и программы обучения, по словам представителей министерства, будут доступны уже с 21 января 2020 года.

Планы были озвучены в ходе презентации результатов исследования, которое проводила MLS group. Их представили премьер-министр Украины Алексей Гончарук и вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Результаты опроса 1800 граждан разного возраста свидетельствуют, что цифровые навыки украинцев находятся на отметке «ниже среднего».

47% респондентов говорят об актуальности для них обучения цифровым навыкам. В их числе 61,4% молодежи в возрасте 18–29 лет и 67,5% детей среднего и старшего школьного возраста.

При этом у 13,7% опрошенных отсутствует желание учиться и отсутствует подключение к интернету.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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