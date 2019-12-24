Офис генпрокурора Украины заработает со 2 января

Офис генерального прокурора Украины начнет свою работу со 2 января 2020 года. Об этом говорится в приказе генпрокурора Руслана Рябошапки, опубликованном 24 декабря в официальной газете «Голос України».

«Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года», – сказано в тексте указа №351 от 23 декабря.

Верховная Рада 19 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры».

Законопроект подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины Владимир Зеленский, в первом чтении его утвердили 10 сентября.

Глава государства предложил создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры; у главы офиса будут первый заместитель и заместители, среди которых – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также Зеленский инициировал ликвидацию военной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения.

Новую систему прокуратуры должны составить Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры (ныне – региональные и местные), а также САП. В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры. Предусмотрено, что прокуроры, которые в день вступления в силу закона будут занимать должности в ГПУ, региональных, местных и военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генпрокурора, областных и окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения аттестации.

Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров будет приостановлена до 1 сентября 2021 года. Максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине будет согращено с 15 тыс. до 10 тыс.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме ряда положений, которые начнут действовать после начала работы Офиса генпрокурора.

23 сентября закон о реформе прокуратуры подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. В этот же день документ вернулся в парламент с подписью президента.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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