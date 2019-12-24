В Харькове при попытке разоружить злоумышленника полицейский получил ножевые ранения

Сегодня утром в Харькове начальник уголовного розыска Немышлянского райотдела полиции получил ножевое ранение при попытке разоружить мужчину, захватившего заложницу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
Около 9.30 жительница микрорайона возвращалась из детского сада, куда отвела своего ребенка. Неподалеку от оврага на нее напал неизвестный мужчина, который приставил к ее горлу нож. Ситуацию увидели прохожие и вызвали полицию.
На место выехала оперативно-следственная группа и руководство отделения полиции.
В ходе общения с мужчиной правоохранители узнали, что тот хочет немедленно увидеть своего знакомого и обменять его на захваченную женщину. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил женщину.
«Полицейский, оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого оперативник тянул время, чтобы успокоить раздраженного гражданина, вызвать у него доверие. Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил вору закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на злоумышленника, но тот успел ударить его ножом», – говорится в сообщении.
Пострадавшего проавоохранители доставили в больницу, его оперируют. Злоумышленника задержали.
Происшествие квалифицированно по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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