Ерзунову назначили штраф в 110 тысяч рублей за твит, расцененный как угрозы судье. Дело Половца о ретвите прекратили

Мещанский районный суд Москвы 24 декабря назначил штраф в размере 110 тысяч рублей Евгению Ерзунову, фигуранту дела об угрозах судье Алексею Криворучко (часть 1 статьи 296 УК). Процесс прошел в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку Ерзунов признал вину. Поводом для дела стал твит в связи с реальным сроком актеру Павлу Устинову, которого Криворучко за участие в протестах в Москве приговорил к трем с половиной годам колонии (позже приговор был заменен на условный срок). В нем Ерзунов написал: «Судья К., ходи оглядывайся, скоро тебе смерть».

В тот же день Следственный комитет прекратил дело против Сергея Половца за ретвит того же твита.

Ерзунову и Половцу грозило до трех лет тюрьмы, но в итоге прокуратура потребовала для Ерзунова лишь штраф. В приговоре сказано, что «суд учитывает, что Ерзунов совершил преступление небольшой тяжести, положительно характеризуется. Смягчающие обстоятельства – ребенок, бабушка, жена, способствование расследованию».

Ерзунова задержали 13 ноября в московском аэропорту после того, как Половец назвал его автором твита. У Половца был адвокат по назначению, именно по его совету мужчина быстро признал вину, а вслед за ним то же самое сделал и Ерзунов.

В суде Ерзунов заявил, что «искренне раскаивается» в содеянном. «Я действительно исправлюсь и больше никогда не подведу ни себя, ни своих близких», – заявил он.

Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко – фигурант «списка Магнитского». Ему запрещен въезд в США, Великобританию и Канаду. «Список Магнитского» – это перечень людей, которые, по мнению властей США, причастны к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московской тюрьме. В 2009 году Криворучко дважды продлевал Магнитскому арест, не приняв во внимание жалобы юриста на отсутствие медицинской помощи в СИЗО и на пыточные условия содержания. ​Также Криворучко в 2018 году вынес решение о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Браудер – один из инициаторов «закона Магнитского» и до сих пор требует расследования его гибели.

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